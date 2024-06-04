外交部遴選NGO幹部海外實習計畫 今年共錄取12人

為協助我國非政府組織（NGO）培育國際事務人才，並鼓勵青年學子投入NGO事務，拓展國際視野，外交部每年「外交部選送國內NGO幹部及青年學子赴海外國際非政府組織（INGO）實習計畫」，今年經過公開評選，共有5名NGO幹部及7名青年學子獲選赴海外INGO實習，總錄取人數12人，較去年增加3人。

外交部表示，今年將選送5位NGO幹部分別赴泰國、尼泊爾、美國及荷蘭實習，領域包括農業科技、兒少關懷、資訊分析及性別平權；青年學子部分則錄取7位優秀大專院校學生分別前往日本、南非、英國、馬來西亞及帛琉實習，領域包括婦女賦權、人道援助、環境保育及青年議題等。錄取人員將於6月起陸續赴INGO實習。

外交部自94年起開辦「選送國內NGO幹部赴海外INGO實習計畫」，提供我NGO幹部見習INGO經營管理實務的機會，並強化與INGO合作關係，迄今已選送逾70位優秀NGO幹部出國實習。另自108年起辦理「外交部選送青年學子赴海外INGO實習計畫」，迄今已選送9名大專院校學生分別前往美國、歐盟、日本、韓國、肯亞等當地知名INGO實習。我NGO幹部及青年學子均與INGO建立良好合作關係，在INGO為台灣發聲，成功進行國民外交。

此外，為擴大公眾外交綜效，協助我青年學子圓夢並成為優秀國際事務人才，外交部也將加強辦理國際青年交流計畫，其中指標性的「國際青年大使交流計畫」每年選送優秀大專院校學生赴邦交國及友好國家訪問，增進雙邊青年及文化交流，今年本計畫已於6月1日及2日分別在北區及南區辦理2場甄選活動，共有近300名青年學子報名參加選拔，反應熱烈。外交部預計於6月下旬公布錄取名單，8月上旬進行集訓，訪團將於8月下旬出訪我中美洲友邦貝里斯及瓜地馬拉，藉由青年交流強化台灣與友邦之邦誼。