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送走最後一屆學生… 清傳高商正式熄燈 轉型成人教育

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
擁有59年的歷史的新北私立清傳高商，不敵少子化衝擊，前年宣布111學年度停招、今年最後一屆畢業典禮後，正式走入歷史。圖／新北教育局提供
擁有59年的歷史的新北私立清傳高商，不敵少子化衝擊，前年宣布111學年度停招、今年最後一屆畢業典禮後，正式走入歷史。圖／新北教育局提供

擁有59年的歷史的新北私立清傳高商，不敵少子化衝擊，前年宣布111學年度停招、今年最後一屆畢業典禮後，正式走入歷史。教育局說，清傳高商朝改辦教育基金會，規畫成人教育課程的社區大學。校長林怡宏也說，轉型後的清傳歡迎大家隨時回來學習。

清傳高商1965年創立，77學年度將綜合商業科改為商業經營科，79學年度新增資料處理科，104學年度新增應用日語科和電子商務科；近年來受到少子化衝擊，於今年最後一屆畢業後，學校也走入歷史，58年來培育近2萬學生育才無數，昨舉辦末屆畢業典禮， 送走最後95名畢業生，典禮雖然沒有在校生學弟妹歡送，但卻有許多畢業學長姊到場祝福。

校長林怡宏勉勵畢業生，雖然這是清傳最後一屆畢業典禮，但母校永遠都在，轉型後的清傳歡迎大家隨時回來學習；畢業班鄧鳳翎導師則鼓勵同學要謹守本分、謙和有禮、虛心向學。畢業生代表魏辰羽說，感謝導師們用耐心與細心傳授畢生所學。

教育局指出，清傳高商自從111學年度申請核准停招，這段期間學校仍努力照顧師生，如商業經營科許心慈錄取國立台灣科技大學企業管理系等，學校也輔導原校學生持續完成學業，並提供現任25位教職員退休或優退等，確保在校師生權益。

教育局說，清傳高商朝改辦教育基金會方式，規畫成人教育課程，持續為地方教育付出貢獻，教育局將持續輔導該校後續轉型程序，讓學校永續發展。

少子化 教育局 畢業典禮

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