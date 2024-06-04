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雙北教甄考題惹議 北市：未來先請人試寫

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導

今年教甄大開缺，雙北教師甄試初試剛考完，傳出試題錯字多，爭議也多，北市有6題更改答案、2題送分，新北市國小暨幼稚園教甄7題更改答案、3題送分。北市教育局副局長昨鄧進權表示，未來將比照大考，邀請近幾年參與考試並錄取者試寫，預先把關。

面對爭議題，北市教育局未釋疑，僅說尊重，不僅很多考生不埋單，教育局內部人士也私下表示，明明有命題教授說法卻不公布，「為何要讓火一直燒？」

鄧進權表示，目前除新北市有公布，其他縣市也僅公布答案。每年教甄都會請專業教授命題並給建議，對於有爭議命題，雙方也會有「默契」，命題教授同意才會公布釋疑，過去也沒公告慣例。

鄧進權也坦言，這次的爭議事件確實較多，未來在命題、審題上會嚴加把關，題目出來後會先請人試寫，如果檢討會中委員都有共識，明年就可以來做。

對於教育局說法，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，未來怎麼優化都可討論，但面對有爭議題目，若教育局認為命題教授判斷沒問題，就應給出解釋或送分，「不然這樣被刷掉誰會甘心？」

新北教甄試題也有爭議，新北市教育產業工會理事長吳添寶也認同，教甄應比照教檢、會考及學測，考前闈場制度，對審題有幫助。新北教育局說，國小教甄命題皆由國內教育專家學者命題，再經審定題委員審題，以嚴謹態度處理命審題事宜，相關建議教育局會納入研議，確保試題專業度。

教育局

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