快訊

基隆山崩如雨下「落石比車還大」 受傷男駕駛著急：我前面還有車

基隆潮境公園入口走山6車受困 交通部緊急回應、汽機車替代道路一覽

基隆潮境公園路口山崩 他慢跑目擊「石頭如雨掉下」大叫：趕快逃跑

高中以下學校課程審議 即日起開放登記擔任遴選委員

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。圖／聯合報系資料照片
高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。圖／聯合報系資料照片

高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。有意登記為課審會委員候選人的學生，務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格。

教育部為審議課綱，設置高中以下學校課程審議會，分為審議大會及分組審議會。教育部今日發布新聞稿指出，依據「高級中等教育法」及「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」規定，課程審議大會及各分組審議會議均納入學生代表，以促進十二年國教各教育階段課程融入多元意見。

分組審議會依法分組，以各教育階段來分有國小、國中、普通高中、技高及綜高共4組，以特教來分有特殊教育、體育、藝術才能，及其他視特別類型教育課程綱要審議需要的分組。

現任課審會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選，即日起至7月5日下午5時止，開放受理學生自主登記參選，學生可選擇僅擔任遴選委員，或同時登記為課審會學生代表委員候選人參與選舉。

教育部說明，凡具有學生身分或離校未滿1年者，皆可登記參加「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選。有意參加者，請於規定期限內至教育部課程審議會學生代表委員候選人登記遴選網站平臺（https://used-plat.k12ea.gov.tw/ques/curriculum_committee_enrol）完成登記。

教育部強調，有意登記為課審會委員候選人的學生，務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格；遴選會議召開相關資訊，則另將於完成候選人或委員登記程序後，擇期通知。

人資 教育部

延伸閱讀

台南新化體育公園PU跑道待改善 教育部允諾補助6成經費

教部補助242所高中推自主學習 引導學生探索興趣

教育部留學獎學金錄取205人 一般生每年補助1.6萬美元

影／北一女教師區桂芝呼籲教育部全面停止108課綱

相關新聞

高中以下學校課程審議 即日起開放登記擔任遴選委員

高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。...

小6特殊生遭導師辱罵拍桌 凌濤憂桃市校園霸凌藏黑數

桃園市屢傳校園霸凌案件，市議員凌濤今天再揭，北區某國小有小6特殊生疑似遭導師霸凌，擔憂仍有許多黑數，建議市府成立跨局處的...

獨／國小教師甄試考題惹議 北市教育局：未來審題擬找人試寫

北市主辦國小教師甄試接連遭指控題目有疑義，但教育局對質疑，仍不願公布爭議考題釋疑，讓部分考生不滿。教育局副局長鄧進權表示...

省錢學英語／補習班當托兒所...學英語未必砸大錢 看專業老師怎教自家小孩

為了讓孩子贏在人生起跑點，有錢人砸3000萬培養孩子英語能力，但普通雙薪家庭「銀彈」有限，該怎麼把錢花在刀口上？有家長把外師駐點的補習班當成托兒所，花小錢打造英語聽、說環境；英語教師黃琬瑜更省，透露自己如何透過英文卡通、歌曲，陪孩子在日常中說英語...

4私校將退場 專家：溺水大學還有40所

七月底將有四所私立大專校院退場，私校工會理事長吳忠春說，少子化影響下，將來至少會有五十所私立高中職、四十所大專校院面臨轉...

改口宣布送分！教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

北市主辦國小教師甄試遭指控題目有疑義，但向教育局申請釋疑後卻僅得到維持原答案，引起各界炸鍋，教育局今早改口送分。但全國代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。