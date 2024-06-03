高中以下學校課程審議 即日起開放登記擔任遴選委員

高中以下課程審議會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理代表委員遴選，凡具有學生身分或離校未滿1年者，都可以登記參加。有意登記為課審會委員候選人的學生，務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格。

教育部為審議課綱，設置高中以下學校課程審議會，分為審議大會及分組審議會。教育部今日發布新聞稿指出，依據「高級中等教育法」及「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」規定，課程審議大會及各分組審議會議均納入學生代表，以促進十二年國教各教育階段課程融入多元意見。

分組審議會依法分組，以各教育階段來分有國小、國中、普通高中、技高及綜高共4組，以特教來分有特殊教育、體育、藝術才能，及其他視特別類型教育課程綱要審議需要的分組。

現任課審會的學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選，即日起至7月5日下午5時止，開放受理學生自主登記參選，學生可選擇僅擔任遴選委員，或同時登記為課審會學生代表委員候選人參與選舉。

教育部說明，凡具有學生身分或離校未滿1年者，皆可登記參加「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選。有意參加者，請於規定期限內至教育部課程審議會學生代表委員候選人登記遴選網站平臺（https://used-plat.k12ea.gov.tw/ques/curriculum_committee_enrol）完成登記。

教育部強調，有意登記為課審會委員候選人的學生，務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格；遴選會議召開相關資訊，則另將於完成候選人或委員登記程序後，擇期通知。