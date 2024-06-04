小小步伐，大大夢想，康橋幼兒園為孩子搭建成長與學習的橋樑

文／ 康橋國際學校 提供

康橋國際學校幼兒園以創新教學和關注幼童全面發展著名，為了幫助孩子順利進入小學學習，康橋特別安排在大班的學習階段，展開幼兒園銜接小學各面向之學習課程，培養孩子進入基礎教育後所需具備的生活自理、人際互動、概念知識、語文溝通等基本能力。此外，康橋幼兒園的青山、康軒、內湖及新竹四校區，分別在畢業前夕辦理「親子感恩奉茶及畢業成長營」活動，讓孩子們學會感恩自己所擁有的愛，以溫馨的共同回憶結束幼兒園階段的學習，而這更是他們邁向小學生活的關鍵起點。

康橋幼兒園舉辦感恩奉茶活動，孩子們捧著熱茶，以歌聲和真摯的行動向父母表達感謝，加深家庭情感連結，並展現從害羞到獨立的成長過程。 圖／康橋國際學校 提供
康橋幼兒園舉辦感恩奉茶活動，孩子們捧著熱茶，以歌聲和真摯的行動向父母表達感謝，加深家庭情感連結，並展現從害羞到獨立的成長過程。 圖／康橋國際學校 提供

徐雅婷總園長表示，「奉茶活動的初衷是希望培養孩子懂得感恩與珍惜，讓孩子們以最純真的方式向父母表達感謝之意。」茶會中，孩子們以雙手捧著熱茶，用單純誠摯的行動表達對父母的愛，以童真純潔的歌聲呈現感謝之意，讓孩子學習如何表達對父母的愛，加深親子間的情感連結，也讓家長親眼見證孩子從內向害羞到獨立勇敢的蛻變。

康橋幼兒園的孩子們獨立在外夜宿，體驗無父母陪伴的生活，學習自理，並為進入新階段的人生做好準備。 圖／康橋國際學校 提供
康橋幼兒園的孩子們獨立在外夜宿，體驗無父母陪伴的生活，學習自理，並為進入新階段的人生做好準備。 圖／康橋國際學校 提供

畢業成長營的活動的另一個目的，是提供孩子們體驗在沒有父母陪伴下，和老師及同學們一起感受在外夜宿的機會，亦是驗收孩子們在生活自理與學習表現的重要成果，引導孩子準備邁入下一個嶄新的人生階段。孩子們為了能參加畢業成長營，在老師引導下循序漸進地學會相關技能，例如：列出行李清單、練習使用圖文符號辨識所需用品、整理個人物品並學習分類與收納的技巧、了解淋浴的步驟方式並嘗試每日自己洗澡、熟練各項日常動作與生活技能、做好心理準備挑戰和爸爸媽媽分離在外過夜…等。當孩子們發現自己的能力大躍進，可以獨立完成許多事情，成長的喜悅是不言而喻的。

康橋幼兒園畢業成長營讓孩子們在老師指導下學習獨立技能，如整理行李與自行洗澡，他們掌握日常技能後的成長喜悅溢於言表。 圖／康橋國際學校 提供
康橋幼兒園畢業成長營讓孩子們在老師指導下學習獨立技能，如整理行李與自行洗澡，他們掌握日常技能後的成長喜悅溢於言表。 圖／康橋國際學校 提供

康橋辦理教育活動讓孩子做中學，以落實活動教育化的目標，這些初體驗不僅豐富孩子們的生活經驗，更能有效幫助孩子們自信成長，同時為親師生留下在幼兒園學習生活的美好回憶，引領孩子們滿懷自信地踏入小學的殿堂。

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