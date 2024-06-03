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屏東學生赴日學習契機 鹿兒島供10名額研習補助

中央社／ 屏東縣3日電

屏東縣與日本鹿兒島縣簽署MOU後交流密切，鹿兒島縣廳舉辦「海外學生日本語‧日本文化研修」，提供屏東學生10個名額研習補助，預計明年2月赴日，展開為期10天日本文化研習。

鹿兒島縣是屏東縣長周春米上任後第1個締結MOU的國際城市，雙方約定在教育、文化、觀光、產業等各方面加強交流。今年1月雙方簽署MOU後，即在屏東熱帶農業博覽會活動中展開教育交流，鹿兒島縣12名高校生與來義高中師生共同演出鹿兒島當地最負盛名的小原良祭舞蹈，學生們都留下開心的回憶。

縣府今天發布新聞稿表示，近日鹿兒島縣廳審核「海外學生日本語‧日本文化研修」補助計畫，在「鹿兒島縣亞洲．太平洋農村研習中心（簡稱kapic）」承辦團體協助下，核定10個學生名額給屏東，每人只要自行負擔機票錢與日幣3萬元（約新台幣6000元），其餘由鹿兒島縣廳補助，預計明年2月前往日本，展開為期10天的文化研習。現由屏東大學應用日文系辦理徵選中。

周春米表示，感謝鹿兒島縣廳提供屏東學生難得的海外日語學習機會，也為雙方教育交流開啟新契機。

傳播暨國際事務處指出，鹿兒島縣自1994年起辦理「海外學生日本語‧日本文化研修」補助計畫，針對在海外大學學習日語的學生舉辦研習活動，透過日本文化體驗、Homestay、參觀與交流等活動，從生活中學習日語，並讓參加者能夠增加對日本、鹿兒島文化的理解，及與鹿兒島縣民交流。這是屏東首次獲得研習機會，十分難得。

另外，海外日語研習，除屏東10名學生外，還有10名韓國學生一同獲選參與，屆時將由台、日、韓學生一起進行國際交流，希望藉由此次研習機會，打開學子國際視野。

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