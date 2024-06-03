獨／國小教師甄試考題惹議 北市教育局：未來審題擬找人試寫

北市主辦國小教師甄試接連遭指控題目有疑義，但教育局對質疑，仍不願公布爭議考題釋疑，讓部分考生不滿。教育局副局長鄧進權表示，有爭議命題，會經過當事教授同意才會公布，但流程上確實可以更精進，未來會加入考生考度，比照大考，邀請近幾年參與考試並錄取者試寫，預先把關。

這次教甄試除了自然科出現爭議外，還包含普通科知能第12題部分，「依據阿德勒（Alder）個人心理學理論，下列哪些敘述正確？」除了被網友點出英文名翻譯有錯外，更有人點出題目中丁選項「每個人天生具有自卑感，補償作用只適用於有身心障礙者」，答案為敘述正確，但卻找不到相關資料，也引發質疑。

教育局回應，題目誤植英文翻譯，但中文仍屬正確視讀範疇，無影響考生應試時閱讀及答案判斷，至於選項疑義，經命題教授重新評估後維持原答案。不過北市教育局面對爭議題卻不釋疑，僅說尊重讓很多考生並不買帳。據了解，有局內人士私下表示，教育局明明有命題教授說法，卻不公布，「為何要讓火一直燒？」

鄧進權表示，是否要公布釋疑內容，取決於各縣市裁量，目前除新北市有公布，其他縣市也僅公布答案。教師甄試每一年都會請專業教授來命題並給予建議，教育局原則上也會接受教授專業意見，雙方也會有「默契」，若教授同意才會公告釋疑，過去也沒公告慣例。

針對普教科也有考生對考題提出疑義，鄧進權表示，命題教授有他個人見解，從教育專業來看該題目屬於較為「人文社會」科目，不同於數理科會有明確方向，原則上還是會尊重命題教授專業見解。

鄧進權說，這次確實發生比較多的爭議事件，相比過去較為罕見，未來在命題、審題上也會加嚴把關，未來考量題目出來後，先請人試寫；新方案將在檢討會中提出，若委員都有共識，明年就可以來做。