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4私校將退場 專家：溺水大學還有40所

聯合報／ 記者李芯／台北報導

七月底將有四所私立大專校院退場，私校工會理事長吳忠春說，少子化影響下，將來至少會有五十所私立高中職、四十所大專校院面臨轉型或退場，教育部應提早因應。

吳忠春說，一一二學年高中職新生人數共有約十八・六萬人，但前年和去年的新生兒人數都未超過十五萬人，以現行公立高中職招收十二萬新生人數來計算，一二七學年私立高中職的學生人數恐剩三萬人以下。

先前私校工會預估私中每年至少要有兩百名新生才能維持經營成本，否則會長期虧損，如此一來屆時只有一百多校能生存，五十所私中勢必要轉型或退場。

大專校院的部分，目前私校有一○三所，吳忠春以未來每年十七萬七千名新生來估計，約有十二萬人就讀公立大專校院，剩下五、六萬人，只夠大約五十所私校正常經營，推估至少有四十所要退場或轉型。

吳忠春表示，接下來要關心的是，中央政府、教育部如何協助這些學校退場、轉型。私立高級中等以上學校退場條例通過後，大部分私校董事會不希望退場，因為校產將會充公，但目前幾乎沒有成功的轉型案例。許多私校盼能轉型長照單位，但位處偏僻的私校蓋在山坡地，要通過審核有難度。

大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等四所私校，因為財務無法維持學校正常運作、積欠教師薪資等問題，遭到教育部退場審議會列入專案輔導學校，期限內沒有改善，七月底確定退場，屆時將是在同時間，有最多學校退場。

大同技術學院 教育部 財務

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