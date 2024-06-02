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改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

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改口宣布送分！教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市主辦國小教師甄試遭指控題目有疑義，但向教育局申請釋疑後卻僅得到維持原答案，引起各界炸鍋，教育局今早改口送分。但全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，問題不出在題目，應全面處理檢討機制，要求應比照新北針對爭議題目全部釋義。教育局表示，會蒐集各界意見精進。圖／取自北市教育局官網
北市主辦國小教師甄試遭指控題目有疑義，但向教育局申請釋疑後卻僅得到維持原答案，引起各界炸鍋，教育局今早改口送分。但全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，問題不出在題目，應全面處理檢討機制，要求應比照新北針對爭議題目全部釋義。教育局表示，會蒐集各界意見精進。圖／取自北市教育局官網

北市主辦國小教師甄試遭指控題目有疑義，但向教育局申請釋疑後卻僅得到維持原答案，引起各界炸鍋，教育局今早改口送分。但全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙認為，問題不出在題目，應全面處理檢討機制，要求應比照新北針對爭議題目全部釋義。教育局表示，會蒐集各界意見精進。

該題目為「台北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試專門類科知能試題–自然科學/雙語教育自然科學類」第41題，植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。答案為二氧化碳，引發外界熱議，有不少人認為答案應該是水。

但讓考生不滿的是，像教育局提出疑義後，但教育局卻稱命題教授評估後，卻維持原答案，也未解釋原因，讓外界不滿，更是有大學教授、生物老師出面打臉，直到昨晚教育局才重新舉行會議討論，今早改宣布該題送分，但仍未解釋最初答案為何是二氧化碳。

黃湘仙表示，題目有爭議坦白說每年都會發生，但北市教育局面對這次爭議題目，卻沒有提出釋疑，反觀其他縣市針對考生提出有疑慮題目，都有提出釋疑。黃呼籲，北市教育局應把全部的題目釋義給予完整解釋。

黃湘先說，之所以會得知該消息，是因她是自然專業，但事實上其他教育題目、體育科的題目都有爭議，她舉例，今年普通科一題「依據阿得勒（Alder）個人心理學理論，下列敘述何者正確？」人名英文拼錯應是「Adler」，提出釋疑也未獲回應，認為問題不是出在題目，應全面處理檢討機制出什麼問題。

教育局表示，依照慣例答案公布後，考生若有疑慮依程序將所提資料移請試題命題教授重為評估，經教授審題後，如有更正試題答案題目，會公告於官網及北市國小教甄網站，餘則維持原答案。至於考生不滿教育局為說明答案原因，會收集各方意見，策進試題疑義公告方式。

不具名教育界人士也坦言，學術理論很廣泛，不同議題在每一位專家中恐有不同看法，若每個答案都要釋疑，恐引起很大爭議，目前也只有新北有針對爭議考題提出釋疑，執行上恐需多琢磨，並謹慎規畫討論。

至於普通科考題爭議，教育局表示，此題目誤植英文翻譯，但中文部分仍屬正確視讀範疇，無影響考生應試時閱讀及答案判斷，且查試題疑義申請皆非針對錯字部分提出疑義，有關選項疑義，係經命題教授重為評估後維持原答案。

北市 教育局

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