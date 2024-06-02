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基隆新聘教甄開出231名額、平均錄取率24.7% 這類專長教師無人考
基隆市113學年度新聘教師甄選初試今天考筆試，1429名考生中有934人應試，到考率65%。教育處估算各類科（含教保員）平均錄取率24.7%，但是國小資訊專長教師開出5個名額，僅1人報名且缺考。
基市府今年開出的教師甄選各類科錄取人數，包括國中特教（身心障礙類）教師14名、國中特教（資賦優異類）教師3名、國小一般類教師51名、國小英語專長教師19名、國小資訊專長教師5名、國小雙語教師9名、國小專輔教師9名、國小特教（身心障礙類）教師34名、國小特教（資賦優異類）教師6名、幼兒園教師35名、學前特教教師11名及教保員35名，合計231人。
新聘教師甄選初試（筆試）今天分別於武崙國中、武崙國小和深美國小舉行，4日公布成績，5日受理成績複查，6日公告參加複試（口試和試教）名單。教師複試16日分別在武崙國中、武崙國小及深美國小舉行，教保員複試22日在五堵國小舉行。
今天有多處縣市舉辦教師甄選初試，報名的1429名考生中有934人應試。教育處代理處長楊桂杰表示，今年教師甄選開出的缺額為歷年來最多的一次，期待可以招募更多有志在基隆教育界服務的生力軍，提升基隆的教育品質。
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