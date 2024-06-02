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7月底4所大專校院退場 專家示警還有40校面臨轉型或退場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
嘉義大同技術學院7月31日停辦退場。本報資料照片
嘉義大同技術學院7月31日停辦退場。本報資料照片

7月底將有4所私立大專校院退場，私校工會理事長吳忠春說，在少子化的影響下，至少50所私立高中職、40所大專校院將面臨轉型或退場，但目前想轉型為長照單位多失敗，接下來要關心的是教育部等有關單位如何協助這些學校。

吳忠春說，今年私立高中職新生人數約有6.6萬人，相比5年前減少3萬人，雖然家長還是讓孩子搶進明星私中，但比較偏僻的私中生存就受到影響，未來2、3年得想辦法轉型或是退場。

112學年高中職新生人數共有約18.6萬人，但2022、2023年台灣的新生兒人數都未超過15萬人，吳忠春說，以現行公立高中職招收的12萬新生人數來計算，127學年私立高中職的學生人數恐剩3萬以下。先前私校工會預估私中每年至少要有200名新生才能維持經營成本，否則會長期虧損，如此一來屆時只有100多校能生存，50所私中一定要轉型或退場。

大專校院的部分目前共有103所為私校，吳忠春以未來每年17萬7000名新生來估計，約有12萬人就讀公立大專校院，剩下5、6萬人只夠大約50所私校正常經營，因此至少有40所要退場或轉型。

吳忠春表示，接下來要關心的是，中央政府、教育部如何協助這些學校退場、轉型。私立高級中等以上學校退場條例通過後，大部分私校董事會不希望退場，因為校產將會充公，但目前幾乎沒有成功的轉型案例。許多私校盼能轉型長照單位，但位處偏僻的私校常蓋在山坡地，審核不太會通過。

在退場條例通過後，大同技術學院、東方設計大學、環球科大及明道大學等4所私校因財務無法維持學校正常運作、積欠教師薪資等問題，遭教育部退場審議會列入專案輔導學校，在期限內未改善的情況下，得在7月底停辦退場，屆時將會在同一時間有最多學校退場。

教育部 財務 長照

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