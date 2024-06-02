新北國中教甄登場開缺231名 707人缺考錄取率提高2.6%

每年教師甄試考生花上萬元「撒錢」南來北往考試，考到要看身心科，如今又爆出部分縣市命題不僅錯字多，有試題跟考古題一樣、答案卻不同，教授出題偏個人研究論文，考生提出釋疑，卻被要求尊重出題老師的專業，進入複試在一題之間，又有誰在乎考生權益？

2024-06-02 07:30