新北國中教甄登場開缺231名 707人缺考錄取率提高2.6%
新北市113學年度國中教甄初試今日登場，今年共開缺231名，是近四年來最多，吸引2839人報考，平均錄取率約8.14%，不過今日有707人缺考，錄取率將上升約2.6%。今年國中教甄也首次開藝術專長類科，包含視覺藝術科、表演藝術科4名專長教師，同時也持續開設閩南語教師缺額達10名。
新北教育局說，今年國中教甄初試考場在永和國中、漳和國中登場，開缺名額分為一般組、偏鄉組、實驗組。其中一般組有普通類科175名、特教身障類科22名、特教資優類科13名、專任輔導教師13名；實驗組中含普通類科5名、特教身障類科1名，偏鄉組則有普通類科2名，吸引2839人報考。
教育局表示，今年國中教甄首度開設藝術專長類科，視覺藝術科開設西畫專長1名、水墨專長2名；表演藝術科開設芭蕾舞蹈專長1名，共計4名專長教師；此外，今年持續開設閩南語教師缺額達10名、雙語缺額則有生活科技、資訊科技、健康教育、視覺藝術、表演藝術、童軍、家政等7科共23名雙語專長科目缺額，鼓勵應考人報考雙語專長科目，培養雙語教學能力。
教育局提醒，今年初試錄取名單將於6月7日下午9點前，於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間6月11日上午8點至113年6月12日下午6點，請初試錄取人員向新北市教育人員聯合甄選報名系統線上報名。
此外，新北市國中113學年度教師聯合甄選偏鄉組，將於7月8日上午8點至中午12點開放線上報名，無論成績是否錄取一般組，均可持初試成績報名參加。
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