快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

新北國中教甄登場開缺231名 707人缺考錄取率提高2.6%

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市113學年度國中教甄初試今日登場，共開缺231名。圖／新北教育局提供
新北市113學年度國中教甄初試今日登場，共開缺231名。圖／新北教育局提供

新北市113學年度國中教甄初試今日登場，今年共開缺231名，是近四年來最多，吸引2839人報考，平均錄取率約8.14%，不過今日有707人缺考，錄取率將上升約2.6%。今年國中教甄也首次開藝術專長類科，包含視覺藝術科、表演藝術科4名專長教師，同時也持續開設閩南語教師缺額達10名。

新北教育局說，今年國中教甄初試考場在永和國中、漳和國中登場，開缺名額分為一般組、偏鄉組、實驗組。其中一般組有普通類科175名、特教身障類科22名、特教資優類科13名、專任輔導教師13名；實驗組中含普通類科5名、特教身障類科1名，偏鄉組則有普通類科2名，吸引2839人報考。

教育局表示，今年國中教甄首度開設藝術專長類科，視覺藝術科開設西畫專長1名、水墨專長2名；表演藝術科開設芭蕾舞蹈專長1名，共計4名專長教師；此外，今年持續開設閩南語教師缺額達10名、雙語缺額則有生活科技、資訊科技、健康教育、視覺藝術、表演藝術、童軍、家政等7科共23名雙語專長科目缺額，鼓勵應考人報考雙語專長科目，培養雙語教學能力。

教育局提醒，今年初試錄取名單將於6月7日下午9點前，於新北市教育人員聯合甄選報名系統網頁公告。複試報名時間6月11日上午8點至113年6月12日下午6點，請初試錄取人員向新北市教育人員聯合甄選報名系統線上報名。

此外，新北市國中113學年度教師聯合甄選偏鄉組，將於7月8日上午8點至中午12點開放線上報名，無論成績是否錄取一般組，均可持初試成績報名參加。

新北市113學年度國中教甄初試今日登場，共開缺231名。圖／新北教育局提供
新北市113學年度國中教甄初試今日登場，共開缺231名。圖／新北教育局提供

偏鄉 教師

延伸閱讀

疑似操作不慎！新北婦人頭被貨車尾門夾住 無心跳送醫救回

大轉彎！國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

遭酸連國中生都知道解答...北市國小教甄自然科答案爭議大 教育局漏夜開會明早公布結果

新北春茶上市 坪林包種飄花香品茗正當時

相關新聞

大轉彎！國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

台北市國小教師甄試初試自然科學試題惹議，植物行光合作用釋放的氧出自何者？教育局公告答案是「二氧化碳」遭疑有誤，且該題答錯...

陸生來台 台大校長：主動權在對岸

總統賴清德就職時呼籲陸方開放學位生來台，教育部也先遞出橄欖枝，擬恢復已暫停五年的陸生學士班簡章，預計明年五月公告簡章，若...

幼稚園畢冊6千6、在飯店辦畢典…家長一算總花費破萬元傻眼 網直呼被坑殺

畢業典禮代表孩子即將告別過去，邁向人生新的階段，對孩子或家長而言，都是很珍貴又美好的回...

新北國中教甄登場開缺231名 707人缺考錄取率提高2.6%

新北市113學年度國中教甄初試今日登場，今年共開缺231名，是近四年來最多，吸引2839人報考，平均錄取率約8.14%，...

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

每年教師甄試考生花上萬元「撒錢」南來北往考試，考到要看身心科，如今又爆出部分縣市命題不僅錯字多，有試題跟考古題一樣、答案卻不同，教授出題偏個人研究論文，考生提出釋疑，卻被要求尊重出題老師的專業，進入複試在一題之間，又有誰在乎考生權益？

北市國小教甄爭議題 教團籲送分

北市國小教甄初試自然科學一試題遭疑公布答案有錯，應試百人答對、答錯各半，5位考生申請釋疑，結果仍維持原答案，還有人就差0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。