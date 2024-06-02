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教部補助千萬 助高中成立原民社團體驗文化

中央社／ 台北2日電

教育部於112學年度補助194校、共約新台幣1000萬元，讓學校輔導學生成立原住民族社團，打造體驗式教學與學習環境，以推廣原民文化。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為推廣原民文化，國教署持續推動「高級中等以下學校原住民族社團計畫」，補助各校輔導學生成立原住民族社團，打造體驗式教學與學習環境。

國教署指出，112學年度共補助194校、約1000萬元，希望透過成立原住民族社團，辦理原住民族語學習、訓練及演說、原民傳統樂舞與藝術學習等體驗式教學與學習活動，讓原民文化在校園中深耕茁壯。

位於高雄市的旗山農工成立「原住民文化社」，以南台灣原住民傳統農作物小米為主軸，設計出小米加工與運用課程。

旗山農工由園藝科教師黃吉村改良傳統小米種植方式，培養小米成植株，種入挖洞的抑草蓆內，減少種子耗損，減去拔雜草的辛勞；收成後的小米，由家政科教師張淑儀和畜保科教師唐元信合作，創作風味獨特的小米香腸，部落傳統美食也於校慶時販售，獲得熱烈迴響。

花蓮高中則以志願服務為主成立科學服務社，運用簡易科學方法，培養青少年設法解決問題的能力，並引導學員參與志願服務，喚起對在地生態的情感與責任。

花蓮高中科學服務社前往花蓮縣吉安鄉宜昌國小舉辦「後山日先照科學閱讀營」，由就讀大學的花蓮返鄉青年，帶領花蓮高中、花蓮女中學生到原鄉部落學校服務，除了安排科學、衛教等課程，還融入海洋生態、環保等議題。

原住民 教師 花蓮

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