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大轉彎！國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市國小教甄初試自然科學試題惹議，植物行光合作用釋放的氧出自何者？北市教育局昨晚緊急召開教甄委員會，重新審慎討論此題，經決議認定題目有瑕疵，該題送分。圖／取自北市教育局官網
北市國小教甄初試自然科學試題惹議，植物行光合作用釋放的氧出自何者？北市教育局昨晚緊急召開教甄委員會，重新審慎討論此題，經決議認定題目有瑕疵，該題送分。圖／取自北市教育局官網

台北市國小教師甄試初試自然科學試題惹議，植物行光合作用釋放的氧出自何者？教育局公告答案是「二氧化碳」遭疑有誤，且該題答錯人數超過一半，後續有考生申請疑義，經命題教授評估後，卻維持原答案，也未解釋原因，外界炸鍋。教育局昨晚再次舉行會議評估，最終認定題目有瑕疵，該題送分。

該題目為「台北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試專門類科知能試題–自然科學/雙語教育自然科學類」第41題，植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。答案為二氧化碳，引發外界熱議，有不少人認為答案應該是水。

高中生物科教師就表示，答案為B的理由是。在環保宣傳中常提到「植物吸收二氧化碳轉變為氧氣」，實際機制應為水經光合作用分解為氫離子和氧氣，氫離子將二氧化碳轉變為葡萄糖，氧氣則釋放到大氣中。

生命科學系教授也表示，植物光合作用放出的氧氣是來自水，不是二氧化碳。

根據教育局統計，此題總應試人數103人（含雙語自然），51人正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，占全體應考人4.8%，不過經命題教授重新評估後，維持原答案，但卻未說明理由，引發各界炸鍋，教育局昨晚緊急召開委員會議，重新討論。

教育局今表示，經徵詢綜整原命題教授及多方領域專家學者意見，並舉行專案教師甄選委員會研商討論，委員會議重新鑑定決議此試題具「題幹意義未清晰界定問題」之性質，故此題決議應更正試題疑義結果為送分。

教育局說，對於此類科錄取名單原正取考生名單尚無任何影響，僅備取名次有異動，經評估後，為兼顧保障本案影響考生應試權益，本次事件如原備取各考生經更正試題疑義結果後，屬名次上升者，後續於此類科遞補時，針對異動後名次上升考生，採增額錄取方式辦理，即該備取名次原考生及異動後名次上升考生皆同時錄取。

教師 教育局

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