北市國小教甄爭議題 教團籲送分

北市國小教甄初試自然科學一試題遭疑公布答案有錯，應試百人答對、答錯各半，5位考生申請釋疑，結果仍維持原答案，還有人就差0.25分錯過複試機會。教師團體直言，「寫錯答案反而考上老師，超諷刺。」教育局應該送分，並給考生一個合理交代。

教育局原本回應，尊重命題教授專業，該題維持原答案；但因爭議過大，昨晚再度召開教甄委員會重新討論，再對外公布。

爭議題目為自然科學第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。教育局5月25日公告初試試題及選擇題答案是「A二氧化碳」，5月25日至27日受理疑義申請，29日公告答案疑義並無此題。

「答案是水沒問題啊！」景美女中生物老師游雲霞表示，光合作用的氧全部來自水的氧，用放射性同位素實驗就可以證明，這是很簡單的實驗，沒有疑義。

不具名的國立師範大學教授說明，植物釋放出氧氣，是來自水的裂解，由析氧複合體（OEC）將水分解，產生氧氣、氫離子和電子，此為光合作用第一階段光反應。學術研究顯示，植物行光合作用釋放出的氧來自水，除非有最新發現是二氧化碳。

教育局5月30日公告初試錄取名單，至昨下午4點受理正取考生報名複試，教育局表示，此題總應試人數103人（含雙語自然），51人正確、52人錯誤。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直言，現在尷尬的是，若更正答案，部分正、備取者恐怕無法複試，最漂亮的處理方式是送分，但符合資格者恐變多，也會增加複試成本；尤其教甄資源珍貴，北市教育局不是更應該用高標準看待？而非明知是錯誤知識，釋義還不解釋，只稱一句尊重出題委員。