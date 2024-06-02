陸生來台 台大校長：主動權在對岸

總統賴清德就職時呼籲陸方開放學位生來台，教育部也先遞出橄欖枝，擬恢復已暫停五年的陸生學士班簡章，預計明年五月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將於明年七月放榜、入學。台大校長陳文章表示，屆時陸生是否來台，主動權仍偏向陸方。

二○二○年陸方宣布暫停陸生來台，隨著在台學生陸續畢業，陸生已從十年前境外最大生源國落至第七名。日前總統賴清德就職時呼籲，盼陸方開放學位生來台，為此，教育部日前也啟動恢復已暫停五年的陸生學士班簡章，預計明年五月公告。

學界解讀，教育部恢復擬定簡章，是將球拋給對岸，我方釋出誠意、該做的已做足，現在就看陸方是否解禁。但對此，陸方迄今仍已讀不回，尚未提出具體回應，而國台辦僅強調，要促進兩岸合作交流應放棄台獨立場回歸九二共識。

台大昨日舉行校務會議，校長陳文章會後受訪時表示，現在還留在台灣就學的陸生，多是二○二○年以前就已在台灣讀學士班，後來選擇留台繼續升讀碩、博士者。雖然恢復擬定簡章，但執行上仍有難度，「屆時我們若錄取，對方真的能來嗎？」若陸方仍有其他考量，就不一定會讓學生出來。

陳文章談到，評估主動權還是偏向對岸，作業流程未來仍須仰賴陸委會、海基會和陸方繼續努力協商，但我方已先釋出善意，算有了新的開始。