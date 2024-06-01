僅5成考生答對…北市國小教甄自然科爭議題有機會翻盤？教育局給答案

北市國小教甄初試自然科學試題有一題遭疑答案有錯，應試百人答對、答錯各半，5位考生申請釋疑，結果仍維持原答案，還有人就差0.25分錯過複試機會。複試報名僅到今天下午4點，此題是否有機會翻盤？教師團體建議教育局「送分」，並給考生一個合理交代；教育局回應，尊重命題教授專業，該題維持原答案。

爭議題目為自然科學第41題「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。教育局5月25日公告初試試題及選擇題答案是「A二氧化碳」，25日至27日受理疑義申請，29日公告答案疑義並無此題。

不過，教育局5月30日公告初試錄取名單，31日中午12點至今天下午4點受理正取考生報名複試。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直言，教育局應該檢討此事並有配套措施，現在尷尬的是，若更正答案，部分正錄者恐可能因此無法進入複試。她建議，最漂亮的處理方式是「送分」，但符合資格者恐變多，也會增加複試成本。

「先給考生合理交代，教育局才有辦法服眾」，黃湘仙指出，大家都知道正式教師很難考，但是不知道考題這麼粗糙，尤其教甄資源珍貴，北市教育局不是更應該用高標準看待？而非明知是錯誤知識，釋義還不解釋，只稱一句尊重出題委員，她不禁質疑出題委員專業度無法服眾，要教育局交代出題者是誰。

黃湘仙直呼，「寫錯答案反而考上老師，超諷刺。」考生如此重視教甄，教育局行政流程時間相當趕，釋義時間如此短，甚至連釋義說明都是0，「乾脆不要釋義，直接黑箱就好。」她說，北市是台灣最多教育資源的縣市，教育局過往教甄鮮少出包，今年離譜成這樣，自己有點意外。

教育局回應，此題總應試人數103人（含雙語自然），51人正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，占全體應考人4.8%。教育局循初試試題疑義處理程序移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，該題維持原答案，教育局尊重命題教授專業。