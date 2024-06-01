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確定了！中央補助1.8億 高雄舊左營國中校地設清大、陽明分校

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市舊左營國中校地位處勝利路與翠華路之間，目前是閒置空地。圖／高市府提供
高雄市舊左營國中校地位處勝利路與翠華路之間，目前是閒置空地。圖／高市府提供

高雄舊左營國中校地5.9公頃，為擴大半導體相關高階人才培育量能，高市府爭取清大陽明交大設分校，獲得地方里長聯名支持，但有民團表達不同聲音。市府表示，教育部向行政院申請動支第二預備金，行政院同意動支1億8480萬元，市府已收到公文，將盡速展開後續作業，感謝中央支持。

蓮池潭旁的舊左營國中校地面積約5.9公頃，2年前市長陳其邁曾公開承諾規畫公園綠地，日前傳出陽明交大、清華大學有意進駐設分校。

市府發言人周璟瑜表示，高雄市府辦理「國家重點領域校際研教園區」，2024年初步所需經費1億8480萬元，含規畫設計及校舍硬體設施，透過立委李柏毅協助，行政院已同意動支。另有關清大、陽明交大高雄校區設立案，教育部審議中。

周璟瑜說，感謝左營里長、商圈、居民共同支持，頂大進駐高雄，為地方帶來新的發展契機與活力，讓優秀的高雄學子就近深造、在地就業，強化半導體產業競爭力。

市府說明，台積電、艾司摩爾、鴻海等大廠落腳高雄，信驊科技、Skymizer等上游端的IC設計產業也陸續進駐，帶動相關人才需求。

高雄市城市森林協會、蓮池潭守護聯盟志工上月曾赴市議會抗議，不滿市長陳其邁承諾跳票。理事長莊傑任表示，起初都發局說有五個地方可以選，清大不一定要設在蓮池潭風景區裡面，不需要犧牲觀光風景區，不過現在結果並非如此。觀光風景區蓋大學，未來綠地會大量消失，且被一大堆教學大樓取代，勢必衝擊觀光風景區未來的觀光發展。

莊傑任說，舊校地可以發展蓮池潭觀光休閒旅客中心、林試所經營觀光導向的特色植物園，也可以保留大片綠地辦市集音樂會，甚至提供大型活動的停車場地，但這些可能性在清大進駐後都會完全消失。

高雄市舊左營國中校地夾處在勝利路與翠華路之間，目前是閒置空地。記者徐白櫻／攝影
高雄市舊左營國中校地夾處在勝利路與翠華路之間，目前是閒置空地。記者徐白櫻／攝影

半導體 台積電 校地 清大 行政院 陳其邁 陽明交大 高雄市

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