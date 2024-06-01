幼稚園畢冊6千6、在飯店辦畢典…家長一算總花費破萬元傻眼 網直呼被坑殺

畢業典禮代表孩子即將告別過去，邁向人生新的階段，對孩子或家長而言，都是很珍貴又美好的回憶。但近日一名家長抱怨，就讀幼稚園的孩子將畢業，園方選在飯店舉辦畢業典禮，包含場地費、音響費、表演服租金等，總計至少得花1萬1，其中一本畢業紀念冊更要價6600元，令他當場傻住，直呼「一場畢業典禮，學校的做法感覺根本就是想盡辦法跟家長變相收費」。

一名家長在臉書粉專「靠北幼稚園」匿名投稿抱怨，為什麼幼稚園要在飯店舉辦畢業典禮，雖然園方有解釋場地會附茶水、飲料和點心，但一些瑣碎費用還是得家長承擔，包含場地費一人1800元、場地音響費一人1000元、場地攝影費和清潔費分別200元、畢業服和表演服租金各一套600元、戲服租金800元、一本畢業紀念冊6600元。

該名家長表示，這樣一算下來，孩子一場畢業典禮得花至少11800元，並批評幼稚園做法感覺就像跟家長變相收費。

貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言，「這感覺好像非常高檔」、「坑殺的感覺」、「這應該是比較高級的幼兒園吧，我家三個小孩除了畢業紀念冊要錢之外根本沒收其他錢」。

有人則批評畢冊一本6600元太誇張，「畢業紀念冊太貴了，參加畢業典禮多拍幾張拿去洗，再用漂亮的相冊放就好啦！」、「我家小孩的幼稚園畢業紀念冊才一兩千，我覺得拍得很好！畢業典禮場地費部分，學校也只有收了一個冷氣費」、「我真的覺得畢業紀念冊很浪費錢也沒有意義，因為根本不會拿出來翻，學校還不如班級拍一張、個人照一張、一張學生跟家長拍一張，三張洗出來給家長就好了」。

也有網友認為該出的錢還是得出，總不能讓孩子對人生第一個畢業典禮感到遺憾，「當你（家長）踏入高檔幼兒園那一刻起，應該就要有這些預算了」、「肯定是很高級，可以一生留念」、「都讀到要畢業了，也是孩子人生的第一個畢業典禮，看了也許會覺得很多不合理，但小孩錯過也會有遺憾」。