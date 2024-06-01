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北市國小教甄答案有錯 教育局不改挨轟「連國一生都知道答案」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市國小教甄答案遭疑有誤，考生申請答案釋疑，教育局不改挨轟「連國一生都知道答案」。圖／取自北市教育局官網
北市國小教甄答案遭疑有誤，考生申請答案釋疑，教育局不改挨轟「連國一生都知道答案」。圖／取自北市教育局官網

北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試日前落幕，昨開放正取者報名複試至今下午4點。代理教師工會踢爆自然科學試題答案有誤，結果考生申請釋義，北市教育局仍堅持原答案計分、稱尊重出題者，工會轟教育局太離譜，「用錯誤的答案甄選正式教師」，消息一出，外界譁然大酸「連國一小朋友都知道的答案」。

爭議題目為「臺北市113學年度公立國民小學教師聯合甄選初試專門類科知能試題–自然科學/雙語教育自然科學類」第41題，植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？選項有A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。

教育局5月25日公告初試試題及選擇題答案是「A二氧化碳」，25日至27日受理疑義申請，29日公告答案疑義並無此題。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙昨晚在臉書發文，批台北市教師甄試初試題目給錯誤的答案，「考生申請釋義後，仍堅持錯的答案計分，且不給任何題目說明」，考生就因為這一題錯誤的答案，差0.25分而錯失進入複試。

她進一步說，當時收到第一年任教高一學生的訊息，「老師我現在也很努力在成為老師的路上，但面對這樣教育局的作為，真的讓人很無力。」她高興自己的學生勇敢選擇教育的路，更多的是心疼他們還要這條路上受多少苦，大嘆「教育圈為什麼都要這樣對待新人呢？」這樣只會讓越來越少年輕人投入教育。

黃湘仙直呼題目有夠荒謬，「我還以為我不過兩年沒教生物，就出現變革性的科學突破」，生物專業的她甚至特別查詢答案，一度懷疑「我錯了嗎？」她認為，考題難考不過就算了，教育局卻用錯誤計分讓考生無法進入複試。

貼文一出已有百人轉發，有人直呼太扯、太離譜，「這種題目還能有其他答案？」、「不是B就很神奇了」、「一定是H2O怎麼可能是CO2啦」、「這種錯誤很誇張」、「連國一的小朋友都知道答案應該要選哪個」、「這種答案可以拿諾貝爾獎了」。

甚至有人質疑「答案完全沒有爭議的題目，教育局公布了錯的答案，為什麼可以不出來釋疑？」、「尊重出題教授，那到底誰來尊重準備很久的準老師？」、「出題老師一定是文組的」、「這國中一年級的基礎知識內容耶，台北教師甄試的出題老師竟然還不如國一新生」。

代理教師 教育局

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