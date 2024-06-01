陸生來台議題 陳文章：台大若錄取 對方真的能來嗎
賴清德總統就職時主動呼籲陸方開放陸生學位生來台，教育部也先遞出橄欖枝，擬恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將於明年7月放榜、入學。台大校長陳文章今則表示，「屆時我們若錄取，對方真的能來嗎？」主動權還是偏向對岸。
2020年陸方宣布暫停陸生來台，隨在台學生陸續畢業，陸生從10年前境外最大生源國落至第7名，但日前賴清德總統就職時主動呼籲，盼陸方開放陸生學位生來台，為此，教育部日前也啟動恢復已暫停5年的陸生學士班簡章，先遞出橄欖枝。
台大今天舉行校務會議，陳文章會後受訪時表示，現在還留在台灣的陸生，多是早先就在台灣讀學士，後來升讀碩博士者。雖然恢復擬定簡章，「但屆時我們若錄取，對方真的能來嗎？」
陳文章說，但也評估，主動權還是偏向對岸，若有其他考量，則不一定會讓學生出來。又我方已經先釋出善意，已經有新的開始，先善意交流、各方面才能往前推進，評估未來還需要海基會和陸委會繼續協商努力。
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