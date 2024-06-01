兼任的輔導師無暇顧及孩童身心 學界憂：極端行為提高

「學生需要有個去處、有個人能隨時承接他們的心情！」新上國小專輔教師戴郁芬說，專輔老師絕對有其必要性，學生面臨生理特質問題、家庭議題、校園適應問題時，專輔老師能在第一時間提供幫助，給予孩童穩定感、安全感，但兼輔老師平時需顧及教職、行政職，無法投注完全心力，工作繁忙之下很難立即給予孩童幫助。

戴郁芬認為，13班以下的偏鄉小校可能因環境有其孩童的身心議題，不能忽視專輔老師的需求，更何況許多學校就連兼輔老師都不易找到，許多兼輔老師因平時工作忙碌，無暇顧及輔導工作，常是僅做兼輔1、2年就不做，或是校方要設法找到多名兼輔輪替工作、減輕其壓力，也更凸顯專輔老師的必要性。

新上國小兼輔老師林香延表示，許多大校已有配置主任、心理師、專輔老師等，能即時處理孩童極端情緒問題，但偏鄉小校的老師常有「雙重角色」，身兼導師和兼輔老師，在面對孩童身心狀況時，甚至老師與學生發生衝突時，無法像專輔老師有超然心態能介入，老師如何拿捏平衡很重要。

樹德科大學校諮商中心社工師徐毓秀表示，孩童心理狀況已趨向複雜嚴重化，憂鬱焦慮、失眠甚至人格問題比例提高，國小若有專輔與兼輔老師合作，前者透過國家專技考試認證、後者是學校師資受訓而成，養成渠道不同、專業度不同，兼輔老師可以在第一線面對學生，專輔老師提供即時諮商，能更有效處理孩童身心問題。

徐毓秀認為，單靠兼任輔導老師提供學生輔導，加上近年來孩童接觸網路社群頻繁，許多身心狀況更難預防，還得面對不願配合的家長，恐怕導致校園輔導量能不足，「尤其國小在孩童的人格養成上非常重要，輔導資源不該忽視！」建議提出實質數據、個案量、諮商人數等做討論，嚴謹探討專任輔導老師是否該修改師生比。