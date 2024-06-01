快訊

花蓮「丘丘森旅」7月起暫停營業！網友：記得要回來噢

錄取沒去報到！事後詢問「能回去任職」嗎？網見1關鍵全支持

曾競選台中市長…「素人媽媽」陳美妃爆襲警！母子遭逮

兼任的輔導師無暇顧及孩童身心 學界憂：極端行為提高

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
許多小校無法聘用專任輔導老師，兼任輔導老師平時需顧及課務，無法即時接住全校孩童的心理問題，學界人士擔心恐導致孩童出現極端行為的比例提高。圖／取用自Freepik圖庫
許多小校無法聘用專任輔導老師，兼任輔導老師平時需顧及課務，無法即時接住全校孩童的心理問題，學界人士擔心恐導致孩童出現極端行為的比例提高。圖／取用自Freepik圖庫

「學生需要有個去處、有個人能隨時承接他們的心情！」新上國小專輔教師戴郁芬說，專輔老師絕對有其必要性，學生面臨生理特質問題、家庭議題、校園適應問題時，專輔老師能在第一時間提供幫助，給予孩童穩定感、安全感，但兼輔老師平時需顧及教職、行政職，無法投注完全心力，工作繁忙之下很難立即給予孩童幫助。

戴郁芬認為，13班以下的偏鄉小校可能因環境有其孩童的身心議題，不能忽視專輔老師的需求，更何況許多學校就連兼輔老師都不易找到，許多兼輔老師因平時工作忙碌，無暇顧及輔導工作，常是僅做兼輔1、2年就不做，或是校方要設法找到多名兼輔輪替工作、減輕其壓力，也更凸顯專輔老師的必要性。

新上國小兼輔老師林香延表示，許多大校已有配置主任、心理師、專輔老師等，能即時處理孩童極端情緒問題，但偏鄉小校的老師常有「雙重角色」，身兼導師和兼輔老師，在面對孩童身心狀況時，甚至老師與學生發生衝突時，無法像專輔老師有超然心態能介入，老師如何拿捏平衡很重要。

樹德科大學校諮商中心社工師徐毓秀表示，孩童心理狀況已趨向複雜嚴重化，憂鬱焦慮、失眠甚至人格問題比例提高，國小若有專輔與兼輔老師合作，前者透過國家專技考試認證、後者是學校師資受訓而成，養成渠道不同、專業度不同，兼輔老師可以在第一線面對學生，專輔老師提供即時諮商，能更有效處理孩童身心問題。

徐毓秀認為，單靠兼任輔導老師提供學生輔導，加上近年來孩童接觸網路社群頻繁，許多身心狀況更難預防，還得面對不願配合的家長，恐怕導致校園輔導量能不足，「尤其國小在孩童的人格養成上非常重要，輔導資源不該忽視！」建議提出實質數據、個案量、諮商人數等做討論，嚴謹探討專任輔導老師是否該修改師生比。

偏鄉 校園

延伸閱讀

開缺近4年最多！新北國中教甄出招搶人 師憂代理教師荒仍上演

獨／竹市小四生攻擊老師濺血 教育處加強輔導、校安

不治本？私中獲捐資易解除專輔 教團評恐變「來回進出」

4私中昔因財務問題遭列專輔 公東高工、宏仁高中獲逾6千萬捐資

相關新聞

現代霸凌型態多樣 要耐心「破解」孩子恐懼

很多孩子在學校被欺負，卻不敢告訴爸媽、老師，原因是擔心被罵，乾脆選擇隱瞞。專家指出，當孩子身上出現瘀青、衣服破損，或行為...

兼任的輔導師無暇顧及孩童身心 學界憂：極端行為提高

「學生需要有個去處、有個人能隨時承接他們的心情！」新上國小專輔教師戴郁芬說，專輔老師絕對有其必要性，學生面臨生理特質問題...

偏鄉學生英語過半待加強 陳學聖籲賴清德拿出實際行動

國家政策研究基金會今天表示，112學年度偏鄉學生會考英語科「待加強」的比率高達55.2％，而賴清德總統在選前曾承諾會特別...

暗黑校園／學生投訴氾濫教育界陷「逆淘汰」 某高中20老師要退休

校園文化水很深，認真的老師更容易被校方視為眼中釘、被學生投訴。也有明星高中老師透露，愈混的老師，學生反而表現愈出色，因為學生必須想辦法求生存。「逆淘汰」現象的背後，是一個個埋葬人才的陷阱，年輕人不願跳入教育界火坑，優秀的現職老師紛紛跳船。

當人人都是關係人 台北當代館展覽回應MeToo

台灣掀起#MeToo運動1週年，台北當代館明起推出「關係人」展覽，策展人蔡佩桂以母親身分切入#MeToo議題，展中有團隊...

紙風車368藝術工程馬祖演出 音樂名家張龍雲入戲

睽違17年，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程前進馬祖，紙風車劇團不但帶來經典演出「台灣幻想曲」，其中「在地故事」把一生為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。