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現代霸凌型態多樣 要耐心「破解」孩子恐懼

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

很多孩子在學校被欺負，卻不敢告訴爸媽、老師，原因是擔心被罵，乾脆選擇隱瞞。專家指出，當孩子身上出現瘀青、衣服破損，或行為跟平常不一樣，例如突然不想去學校、失眠、食慾變差、不愛玩耍，就是可能遇到霸凌，家長關心時要聆聽，不要批評，要有心理準備等孩子自己說出遇到的困難。

學者說，校園霸凌樣態隨著時代演變，以往常見動手動腳、取綽號、嘲笑性取向，現在更多的是利用網路霸凌，例如孤立、或散播威脅、謠言，讓孩子遭到霸凌時壓力更大。

國中生小安（化名）班上的同學用通訊軟體成立群組，班上同學會在群組上聊天、分享網路趣聞，但小安卻被封鎖無法加入群組，他認為自己遭到孤立，每天悶悶不樂；少年阿永（化名）被同學拍攝短片上傳IG，網友群起留言，講不適當的話，讓阿永相當受傷。

台灣社會福利總盟理事長卓春英說，孩子有時會因為看不順眼，或小團體之間的比較、競爭，甚至有些人用經濟衡量對方，而發生霸凌事件。如果孩子身體有瘀青、衣服破掉、汙損，畏懼或拒絕上學，把自己孤立起來，就是可能遇到霸凌。家長與老師要觀察、了解、同理、支持、聆聽，給予孩子關心，不要帶有任何批評，以免孩子情況變差。

阮綜合醫院身心內科門診部主任林奕萱表示，曾被施暴、不會情緒表達，或有身心障礙困擾，都可能是孩子成為施暴者的原因。家長如發現孩子可能遭到霸凌，問話時不要心急，因為孩子可能還沒想好該怎麼說，家長要有心理準備去等，否則「愈問愈急，反而會讓孩子退縮！」

阮綜合醫院身心內科主治醫師洪櫻娟說，青少年階段因為賀爾蒙問題，情緒波動高，有時是情緒障礙，需要家庭、學校、醫療一起協助，「學校就是第二個可以介入的機會」，所以學校情緒教育資源、輔導老師都要足夠。

情緒 網路霸凌

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