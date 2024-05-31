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113年首次客語認證放榜 教師通過率達8成

中央社／ 台北31日電

客委會表示，「113年度第1次客語能力中級暨中高級認證」今天放榜，共2099人報考，936人通過認證，其中839人通過中級、97人通過中高級，其中，教師報考通過率達8成。

行政院客家委員會今天發布「113年度第1次客語能力中級暨中高級認證」放榜結果新聞，共計2099人報考，936人通過認證；包含839人通過中級，97人通過中高級。

客委會並說，通過中級認證者，最小僅9歲，最年長者83歲；這次認證有512名教師報告，367人到考，計有292人通過中級或中高級認證，通過率達80%，榜首就是高中教師，前4名就有3人是教師，有助於未來的客語教學師資更普及。

今天起陸續寄發成績單，有疑問可在6月11日前申請複查，合格證書6月17日起寄發。考生可至客委會全球資訊網「最新消息」https://www.hakka.gov.tw或「113年度客語能力認證」網站https://hakkaexam.hakka.gov.tw查詢。

另外，客委會說，10月5日還有本年度第2次認證，自6月12日起開放報名，歡迎更多人挑戰。

客委會 客語 教師

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