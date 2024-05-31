讓台流走向世界舞台 文策院發Showcase召集令

台灣流行音樂充滿活力與創意，為讓更多音樂人及團隊拓展海外機會，文策院徵集「海外音樂Showcase暨商務交流團」，入選團隊有機會參加德、澳、亞等3大音樂節演出，讓台流走向世界舞台。

根據文策院今天發布新聞稿，入選團隊可於今年9月進軍具歐陸指標性音樂節，包括德國ReeperbahnFestival、超過20年歷史的澳洲BIGSOUND Festival，以及彙集東南亞各國音樂界代表的AXEAN Festival等3個大型國際音樂節演出。

文策院董事長蔡嘉駿表示，希望透過海外商務音樂節演出，協助台灣音樂人開拓海外展演與跨國合作機會，藉由參與具商務指標性的大型音樂盛會，直接面對海外市場、吸引全球樂迷，與各國音樂策展人和全球音樂廠牌等業界人士交流，建立產業人脈並拓展商機。

蔡嘉駿表示，期望全球聽眾有機會感受台灣獨特的音樂魅力與活力，讓「台流」走向世界舞台。

新聞稿指出，這次活動分為「Showcase演出」與「商務交流團」，尋求具備海外市場發展規劃的業界人士參加。

「Showcase演出」徵集對象為2022年後發行過專輯、EP或單曲，且現有作品演出長度達40分鐘以上的歌手或團體，並由3個音樂節主辦單位各選出3組團隊參與演出。

「商務交流團」徵集對象則以流行音樂廠牌、巡演經紀人為優先，Reeperbahn Festival、BIGSOUNDFestival 將各選出3組團隊參加。

獲選團隊將於上述音樂節中演出，文策院也將安排團隊於現場進行媒合會議與交流。活動採線上報名，自即日起至6月17日中午12時截止，報名詳見https://taicca.tw/article/2fbb543f。