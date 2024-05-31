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大人對孩子有責任 紙風車將啟動第3次368藝術工程

中央社／ 連江31日電

紙風車368兒童藝術工程10月將在台北兩廳院戶外廣場聚集，舉行最後一場演出。今天紙風車創辦人李永豐宣告，紙風車將啟動第3次368兒童藝術工程，因為「大人對孩子有責任」。

李永豐今天表示，第1次紙風車319兒童藝術工程花了5年，第2次花了12年，最後一場演出10月19日在台北兩廳院藝文廣場演出，「台灣的孩子不停出生跟長大，我們不會停下腳步，這是紙風車的核心價值，我們就從幫孩子開一扇窗開始，讓全國的孩子有機會接觸表演藝術。」

李永豐表示，紙風車歷經火災到疫情3年，賠掉5000萬、6000萬，雖然很艱辛，但他相信台灣人的熱情跟良善，可以讓這個有意義的活動繼續走下去。李永豐說，也有很多人問他這應該是政府該做的事情，「但我相信，政府是力量，民間也是 力量。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，要做第3次紙風車368兒童藝術工程，大家都充滿信心，「我們希望可以讓小朋友看見在地故事，也要加入永續理念，現場也希望可以演出現場送樹苗，讓小朋友從照顧一棵樹苗開始。」

張敏宜表示，希望透過現場演出的真實溫度，讓孩子認識藝術之外，也學會從照顧一棵樹苗開始，學會負責。

兩廳院 永豐 紙風車

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