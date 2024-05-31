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好好說話，身心互依！學會接住自己的情緒，內在力量更強大

文／ 黎允之

在冷漠、快節奏的現代社會中，我們的內心不知不覺都累積了許多塵埃，經常感覺心煩、憂悶、好「阿雜」？面對他人情緒暴走、讓你感到不安，你是否也想提升溝通技巧，並且練習接住自己的情緒，找回內在真實的力量？國立臺灣師範大學進修推廣學院推出一系列心理課程，帶領大眾學習幸福溝通、創造和諧關係，並透過舞蹈、藝術創作安頓身心，達到調節紓壓與自我賦能的目的。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

在職場或家庭中，難免會面臨令你不安的溝通處境，遇到情緒氾濫的人，你選擇的是逃避退縮、抑或直球對決？熱門課程「幸福溝通學」(非暴力溝通 | 安居幸福學) 教你應用馬歇爾˙羅森伯格博士協助美國政府解決學校種族隔離制度所設計的調和溝通技巧，也是微軟CEO納德拉所推崇的溝通模式，將指責、威脅、暴力式的溝通，轉化為同理和傾聽，並誠實表達自己的感受，達成人與人之間善意的連結。學員將在老師的帶領下整理自己的混沌，找出專屬的安適方式與其共處，以創造安居幸福的生活。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

想要釋放壓力、自我照顧的朋友，不妨給自己一段「身心互依：舞蹈治療的相癒時光」吧！這門課程將會帶領你初步體驗舞蹈治療，感受身體動作可能傳達的心理訊息，藉由舞蹈藝術探索身心，進而達到自我調養、人我關係調和，透過肢體察覺自我身心狀態，重燃自信人生。

若想更進一步認識藝術治療媒材，國立臺灣師範大學進修推廣學院也有理論與實務兼具的「藝術媒材與創作的內在歷程」，課程中將探討每一種媒材在藝術表達中所觸動、傳達不同層次的想法與感受，以及在創作歷程中構成的心理意義，並且透過案例分享了解藝術治療實務運用的創意和彈性。

除了有助自我成長的心理系列課程，國立臺灣師範大學進修推廣學院還有英語、歐語、日語、韓語、東南亞語、本土語、手語等語言課程，以及藝術、音樂、美學、運動、饗食品味課程，是陶冶身心、結交朋友的最佳選擇，超人氣的商業管理、電腦資訊課程，適合在職進修，培養第二專長。豐富多元的課程絕對能滿足各族群的需求，現在就上官網來了解！

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

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