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北科大頒沈榮津名譽博士 表彰推動台灣產業轉型

中央社／ 台北31日電
台北科技大學今天宣布將頒給前行政院副院長沈榮津（圖）名譽博士學位。聯合報系資料照
台北科技大學今天宣布將頒給前行政院副院長沈榮津（圖）名譽博士學位。聯合報系資料照

台北科技大學今天宣布將頒給前行政院副院長沈榮津名譽博士學位，表彰他透過「投資台灣3大方案」等政策，推動產業轉型，帶動國家經濟與就業成長。

北科大今天發布新聞稿，沈榮津於民國67年畢業於台北工專（台北科大前身）電機工程科，從基層一路打拚，在經濟部內歷任工業局副局長、參事、加工出口區管理處處長、工業局局長、常務次長、政務次長、部長等要職，並在公務繁忙之餘，回北科大取得商業自動化與管理研究所碩士。

北科大指出，沈榮津接任行政院副院長後，積極推動「投資台灣3大方案」，引導台商回流，吸引國際大廠來台設置研發中心，帶動國家經濟與就業成長；逐步打造台灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等4大中心，為台灣經濟成長奠定重要基礎。

沈榮津卸任行政院副院長後，轉任台灣金控董事長，並擔任總統府資政，今年5月轉任中華開發金控副董事長，持續扮演政府與產業的溝通橋梁，結合政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型。

沈榮津透過北科大表示，由衷感謝師長的栽培，使他能將專業知識結合實務能力，推動產業及國家發展。他近年也積極參與母校各項活動，分享自己的人生經歷，勉勵學弟妹務實進取、持續學習，「超前部署」因應未來挑戰之外，並常懷感恩的心。

北科大 行政院

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