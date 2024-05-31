教育部留學獎學金錄取205人 一般生每年補助1.6萬美元

台灣擁有「晶片島」之稱，掌握全球七成的半導體製造能量，能進台積電工作更成為許多年輕學生的夢想。近年，為培育產業人才，各大學紛紛開設半導體學院，高中也設立半導體微課程。但許多人其實不清楚半導體產業的工作內容，卻積極想考進頂校，然後進入晶圓廠工作...

2024-05-31 08:25