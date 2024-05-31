教育部留學獎學金錄取205人 一般生每年補助1.6萬美元
教育部今日公布113年留學獎學金甄試錄取名單。本年度受理報名人數744人，擇優錄取205人，包括一般生一般學群170人；選送赴特定國家生，如北歐10人、新南向國家10人；今年亦包括特殊生勵學優秀生3人、原住民生6人、身心障礙生6人。錄取名單並已公告於教育部國際及兩岸教育司網頁「留學獎學金甄試資訊」－「歷年榜單」。
教育部表示，為厚植國家實力，培育我國國際專業領域的優秀青年人才，教育部設置「留學獎學金」，補助一般生每年美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生，每年美金3萬元，補助年限最長3年。
教育部指出，獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」；選送赴新南向國家學生及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。
本年度甄試審查成績單將於今日以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。
另為鼓勵學子勇於出國留學追夢，教育部亦設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」，邀請多位學人分享留學準備、國外留學及工作經驗，並辦理各項學人分享會、獎學金說明會。
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