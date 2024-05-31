留學獎學金甄試揭曉 錄取205人

教育部今天公布113年留學獎學金錄取名單，共錄取205人，錄取率近3成，一般生每年可獲得1萬6000美元補助，補助年限最長2年。

留學獎學金以出國攻讀博士學位為主，不過因政府推動新南向政策，開放赴「新南向國家」留學的學生，可以攻讀碩士。另外，一般生若是申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」，也可攻讀碩士。

教育部今天發布新聞稿，今年留學獎學金甄試合格受理報名人數為744人，擇優錄取205人，競爭較去年度激烈一些（112年度報名685人，錄取206人）。其中有10人前往「新南向國家」新加坡、紐西蘭及澳大利亞。

教育部今天以掛號信函寄出甄試成績單，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內申請複查。

留學獎學金目的是為國家培育各專業領域的高階人才。獎學金補助一般生及選送赴特定國家學生每年1萬6000美元（約新台幣52萬3599元），補助年限最長為2年；特殊生每年補助3萬美元，補助年限最長為3年。