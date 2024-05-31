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批108課綱「不顧人間疾苦」 區桂芝籲停止

聯合報／ 記者李芯／台北報導
北一女教師區桂芝在「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，呼籲教育部全面停止108課綱，挽救錯誤。記者陳正興／攝影
北一女教師區桂芝在「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，呼籲教育部全面停止108課綱，挽救錯誤。記者陳正興／攝影

立法院教育及文化委員會昨舉行公聽會檢討108課綱，北市北一女國文教師區桂芝說，現行課綱不顧人間疾苦，沒有考慮教學現場問題，自主學習多半是「失效的學習」，應立即停止實施；也有立委提出城鄉差距、選修量能不足，呼籲讓108課綱可以照顧到每個孩子。

108課綱的特色之一是彈性學習，但區桂芝認為所謂自主學習、微課程，多半是「失效的學習」，許多學生摸不出方向就放棄，隨便交報告應付了事，學習如蜻蜓點水無法深化。國民黨立委羅智強也表示，新課綱減少必修增加選修學分，美其名是多元、實則學生能力下降，造成學力低落；國民黨立委柯志恩說，台大、清大先前公布適用108課綱第一屆學生的表現，他們的平均成績跌落9到20％。

北一女物理教師簡麗賢表示，非常認同108課綱探究與實作的實施，但台灣有都會學校、偏鄉學校，希望能更加務實傾聽更多老師的意見，看見不同學校、地區的情況。民進黨立委陳培瑜也說，許多偏鄉學校開多元選修量能不足，過去教育部提出遠距跨校方案，但教學現場仍需資源配套，應讓108課綱可以照顧到每個孩子。

台灣家長教育聯盟常務理事陳明恩指出，學檔應是讓孩子在3年內逐年看見自己的成長，如果只把重點放在結果，忽略學生對自身的檢視，非常可惜。

教育部政次張廖萬堅回應，針對學檔、自主學習等問題，教育會透過內部會議參考，繼續做穩健精進改善。

108課綱 偏鄉學校 自主學習

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