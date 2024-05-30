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北教局讀報研習 探究課程引發學習興趣

聯合報／ 教育事業部
芳和實中實驗新創中心受邀分享探究實驗課程的推動過程，許多老師在台下拍照做筆記。圖／教育事業部
芳和實中實驗新創中心受邀分享探究實驗課程的推動過程，許多老師在台下拍照做筆記。圖／教育事業部

好讀周報30日在台北誠正國中舉行北市讀報教育研習，芳和實中實驗新創中心主任蕭玉潔、老師王雅旻受邀分享「專題探究與閱讀素養的共融與共榮」，台師大媒體素養教育基地講師林惠惠帶老師們體驗「標新立意：用桌遊玩出媒體素養」，透過看圖下標遊戲，將媒體素養融入教學。

芳和自107學年度轉型實驗國中，教學團隊決定以「專題探索」做為特色課程，並以「城市永續」為主軸，帶學生從生活現象找問題，從提問、思考形塑問題，透過大量閱讀、資料蒐集與分析等方式，找出解決方法。

蕭玉潔表示，學生依年級深究「人權、永續、人才」三議題，七年級從人權探討「誰才是弱勢族群」，八年級先觀察校園環境，從實驗中找出校園問題的解決方法，九年級則是盤點自己的能力、興趣，寫出自己的「人才報告書」。

蕭玉潔強調，學生總能找出一些有趣的觀點，例如有一組討論職業婦女困境，學生還與媽媽交換下班後的時間表，最後討論出「將豬隊友培養成神隊友」才是解決之道。

王雅旻指出，「人才報告書」並不好寫，尤其現在的學生不是幻想著美好的未來，就是沒認真思考過，因此在寫之前，要帶他們盤點軟、硬實力，從一次次的提問中抽絲剝繭出想要的方向，當他們認清能力、確定未來想從事的工作時，就願意按照自己擬定的十年計畫書，主動學習、改變自己。蕭玉潔也說，看到學生主動學習，眼中閃耀著光芒，「一切辛苦都值得了」。

在桌遊體驗中，臺師大媒體素養教育基地講師林惠惠指出，圖片容易引發想像，「當你在看圖片時是否看到了所有細節，還是只看到局部就開始看圖說故事？」，他邊帶領老師玩「看圖下標」的遊戲時，邊提醒老師，除了要看圖片上的所有細節外，也要上網查找資料，不然就會像標題黨一樣成為散播不實消息的幫兇。

林惠惠說，該基地還設計多款桌遊，卡牌，引領玩家在遊戲中學習媒體經營、反思網紅業配、在影音平台搜尋資料等能力，他強調，這些媒體素養資源、講座都是免費的，老師只要私訊粉專小編（https://www.facebook.com/NTNUMLP/），即可獲取相關資源。

芳和實中實驗新創中心主任蕭玉潔分享如何在校園中推動「專題探究課程」。圖／教育事業部
芳和實中實驗新創中心主任蕭玉潔分享如何在校園中推動「專題探究課程」。圖／教育事業部
芳和實中實驗新創中心受邀分享探究實驗課程的推動過程，許多老師在台下拍照做筆記。圖／教育事業部
芳和實中實驗新創中心受邀分享探究實驗課程的推動過程，許多老師在台下拍照做筆記。圖／教育事業部
王雅旻分析閱讀素養與國文課的差異。圖／教育事業部
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