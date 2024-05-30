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高中職免學費排除3類學生 教育部：具正當性合理性

中央社／ 台北30日電
北一女教師區桂芝（右）上午在「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，呼籲教育部全面停止108課綱，挽救錯誤，教育部次長張廖萬堅（左）則與幕僚交談研擬對策。記者陳正興／攝影
北一女教師區桂芝（右）上午在「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，呼籲教育部全面停止108課綱，挽救錯誤，教育部次長張廖萬堅（左）則與幕僚交談研擬對策。記者陳正興／攝影

高中職學生全面免學費政策今年2月1日上路，但未具有中華民國國籍、重讀，及辦理單獨招生的私立高中職等3類學生不適用，教育部次長張廖萬堅今天表示，考量國家經濟及財政、教育資源有效利用，排除這3類學生有正當性、合理性及必要性。

立法院教育及文化委員會今天舉行「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，張廖萬堅於書面及口頭報告中作上述表示。

張廖萬堅在公聽會指出，108課綱數學與自然科學領域修習的總學分數並未下降，108課綱的學生反而更具彈性、豐富多元的學習方法與思考，108課綱減少必修、增加選修課程學分數，為提供學生更多元適性探索的機會，針對引進校外多元、適任師資，教育部也會補助學校新增鐘點費。

張廖萬堅也說，台灣15歲學生在PISA 2022（國際學生能力評量）中的表現相當出色，數學素養排第3、閱讀素養排第5、科學素養排第4。

不過，出席公聽會的國教行動聯盟副理事長陳國祚說，國際上的一些報告，因疫情中斷學習，許多國家學生的程度倒退30年，台灣學生在國際評比表現很好，不是能力進步，而是其他國家退步太多。

主持公聽會的教文委員會召委柯志恩表示，台大、清大之前都已公布適用108課綱第一屆學生的表現，他們的成績表現平均跌落9%到20%。而她身為一個大學教授，很多學生都已在學校任教，他們都反映過現在學生基礎能力變弱，常常懷念去年學生，因為覺得去年學生程度比今年好。

北一女老師區桂芝則說，108課綱制度根本不顧人間疾苦，沒有顧慮教學現場問題。她並以製作學習歷程檔案為例表示，原本是要讓學生的學習壓力均分在3年，實際上是壓力倍增，根本是失效的學習。

民進黨立委郭昱晴說，學習歷程檔案出發點是好的，但實際執行時，學生及家長的感受卻很不同。民進黨立委陳培瑜表示，近來許多大學教授也在呼籲家長不要再讓學生做軍備競賽，其背後其實是過去升學主義的遺緒。

108課綱 區桂芝 張廖萬堅 教育部 柯志恩

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