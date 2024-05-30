吳舜文獎文大座談 聯合報分享專題心法、創新說故事

吳舜文新聞獎校園論壇今下午於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人到場與學子分享媒體如何從細微處察覺社會問題，繼而發展成專題報導、推動社會改變，以及在科技高速變化的時代下，如何透過數位工具創新說故事。論壇有超過80位學生出席，許多學生對媒體工作內容、AI是否會改變產業樣貌感到好奇，現場反應熱烈。

吳舜文新聞獎助基金會從去年開始陸續在全台各大專校院舉辦「驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」校園論壇，盼藉由業界分享實務經驗，促進產學交流，為未來新聞領域注入創新能量。今在文化大學舉行今年首場，由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、聯合報副總編輯蔡惠萍，以及聯合報策展營運中心總監林秀姿、組長洪欣慈與學生座談。

「很難想像以前用捷運站插座充電，是會被起訴的」。蔡惠萍以北捷設置充電座報導為例，2012年時，曾有個案因在捷運站充電，被依刑法竊佔電能罪起訴，一開始各媒體只當成社會新聞處理，但她認為此事並不合理，也不符合運輸服務業的本質，在鍥而不捨報導下，終於成功讓北捷改變，繼而帶動台鐵跟進。她以實例鼓勵在場學子，「相信自己所相信的，報導自己所相信的」，不將任何事視為理所當然，就有機會促成改變。

林秀姿則藉榮獲「SOPA亞洲卓越新聞獎」作品「她們的故事」，分享如何將性別議題，以創新呈現喚起社會重視與感動。林秀姿說，製作專題前，她一直以為台灣已算兩性平等，種種歧視應是過去式，沒想到不分世代，都還是會遇到父母較疼兒子、女性一定要嫁人等刻板觀念。「她們的故事」選擇用動畫呈現五位不同世代的女性故事，讓性別議題無遠弗屆傳遞，甚至邁出台灣。她認為，面對講了多年都沒有改善的問題，媒體不會放棄，會尋找新方式繼續與社會溝通，直到改變發生。

洪欣慈也藉由「居住焦慮世代 你的薪水能在哪裡買房？」、「25個台北租屋故事」兩套專題，分享如何藉由試算互動工具、圖表、影像、聲音等多媒體素材，來敘說居住正義議題。洪欣慈表示，大家都知道房價很高，但具體有多高、與過去差多少，讀者不一定有感受，透過互動工具，讀者可以試算同樣的金額，10年前後可買地區的差異，讓讀者主動感受，而非被動接收資訊。

專題分享結束後，有學生提問，面對AI來襲，媒體從業人員有哪些能力是不會被取代的？林秀姿表示，「只有人才能幫人伸張正義」，人才能察覺問題、為不公發聲。洪欣慈也認為，感受力、觀察力、批判力，都是作為媒體工作者無法被取代的價值，AI可以輔助工作，但不會是提問者。

長期關注社會責任、新聞素養及人才培育的吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順表示，新聞媒體對國家發展相當重要，專業、公正、客觀的三大價值無論時代如何變化都不能動搖，基金會創立38年始終秉持此初衷。除藉獎項鼓勵媒體從業人員，3年前吳舜文新聞獎開始設立學生獎項，校園論壇未來也將持續舉辦，希望藉此鼓勵對新聞業有使命和理想的年輕人。

第38屆吳舜文新聞獎預計今年7月15日至7月31日開始收件，歡迎各校學生及媒體從業人員報名。