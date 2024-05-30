大專校院勞作教育遭批「假學習真剝削」 教部規範：非課程不可強制

不少大專校院多設有勞作教育，多要求學生清掃校內環境，教育團體批評，此舉形同將外包的清潔工作轉嫁給學生，以愛校之名行省成本之實。教育部近日發布函釋，若服務學習、勞作教育若非課程，僅是屬於學校活動，則不應強制學生參加或列為畢業門檻。

大專校院設有服務學習或勞作教育，但多要求學生掃落葉、清理教室等勞作，導致學生不滿倡議廢除。私校工會曾批評，學校以愛校或培養品格名義強迫學生勞動，形同以不當手法剝削勞力，對品德沒幫助反而做了最壞示範。若真要培養服務精神，應以選修課讓學生出於志願，而非以零學分、畢業門檻強制勞作，讓學生覺得遭壓榨，「學生繳學費是來讀書，怎麼會是做打掃工。」

東海大學先前已設有勞作教育暨社會實踐處，但校方兩年前已開始轉型，列為通識課必修一學分，並導入SDGs。

教育部近日公告相關函釋，勞作教育和服務學習若「非課程」而是學校活動，則不應強制學生參加或設定為畢業門檻。而服務學習仍屬課程性質，須有合理的學分、授課時數、鐘點費規劃；勞作教育原則以授課滿18小時一學分，且需要教師「實際在場授課」，授課時間和其他正規課程相同。

輔仁大學服務學習中心主任卓妙如表示，教育部發函如同是提醒學校，教師針對服務學習、勞作教育需經過合理的課程設計，如和學生科系結合，讓學生在校內、外場域施展所學，將知識結合服務並實踐於社會中，對學生而言也才會有成就感和影響力。

卓妙如指出，過去的狀況是，學生難以從服務學習或勞作教育中獲得營養和成長，學生以為自己就是勞動人力，又被剝奪想做的事，則當然引起反彈也沒有落實的動機。建議服務學習等課程應重新定位，未來學校都應有專業的課程學習目標甚至評量，學校也應藉此開設教師觀摩、培訓等座談。

台大則表示，目前僅設有零學分服務學習課程，但列入畢業門檻。日前學務處與教務處已進行討論，預計將做調整，現正研商中。