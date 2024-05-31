工程師幫你上課！跳脫教科書的科普教育 想培育「半導體」人才看這裡

「耶，燈亮了！電路通了！」國立臺灣科學教育館的地下室熱鬧非凡，六張桌子的小教室裡，12歲的小六學童們嘰嘰喳喳地分享實驗成功的喜悅。彰化埤頭豐崙國小的周同學開心地說，「沒想到竟然有工程師來教我電路設計！」對國小學童而言，平常只在電視聽到的半導體和晶圓，透過工作坊體驗，拉近他們與半導體的距離。

著眼未來，培養未來十年產業人才

這是半導體設備供應商「台灣應用材料公司」（簡稱應材）推動「應材苗懂計畫」，所開設的半導體引導式工作坊。業師們透過有趣的樂高積木、海綿與簡易電路組合，鼓勵學童從玩中學，體驗簡易的電路設計，並認識半導體製程。

周同學提到，學校課本都是以電池正負極，來學習電路概念，但這次在科教館的半導體工作坊，卻能手作體驗電路設計，令他印象深刻。

昨（28日）應材攜手科教館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，宣布成立「半導體科普教育聯盟」，期盼將半導體教育向下扎根，讓國小學童也能認識半導體，培育未來十年所需的半導體人才。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，「半導體產業發展的核心是人才，」因此，應材作為半導體知識貢獻者，

力求本業突破創新之際，我們也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。」

工程師來上課，打造「學校無法教的」科普教育

應材全球技術培訓中心行政經理的廖欽立，帶領同仁以三層樂高積木板、海綿、簡易電路，讓國小學生體驗電路設計。圖取自遠見。遠見記者李加祈攝影

有別於學校的科學教育，半導體科普教育聯盟所推動的課程在師資和教材兩部分都結合業界資源，打造特色科普學習。像是在半導體工作坊中，由應材工程師和科教館志工共同授課，由工程師親自教學，不僅讓學生知道業界最新的技術，更有「開箱工程師生活」的獨特體驗。

任職於應用材料公司全球技術培訓中心行政經理的廖欽立，平常飛到世界各地，培訓現場工程師，現在，卻手舞足蹈地解釋電路原理，還要一邊協助學生「故障排除」。廖欽立表示，教小學生要做許多調整，但看到學童臉上驚喜的表情讓他很有成就感，「或許這些小孩會成為我們將來的生力軍！」

半導體未來館，拉近民眾與半導體的距離

科教館六樓設立「半導體未來館」常設展。圖取自遠見。遠見記者李加祈攝影

另外，有別於學校自然課本的靜態論述，科教館六樓的「半導體未來館」展區，透過多元的敘事軸線、藝術創作、遊戲、工作坊等，介紹半導體科學知識和產業架構，並讓參觀民眾反思，在半導體的創新與合作中，自己如何參與在這歷史進程與未來塑造的動態過程中。

廖欽立提到，「引起興趣後再到展館參觀，效果加倍，」

許多國小學童在工作坊體驗電路設計後，會拿著自己做好的電路樂高模型，興奮地想知道更多半導體知識和科學原理，打破半導體知識「冷冰冰、高大上」的形象。

半導體未來館透過互動卡牌，呈現半導體導電原理。圖取自遠見。遠見記者李加祈攝影

能進台積電的人才不少，但台灣學生不享受學習

台灣科學教育其實正面臨「學生興趣低落、學習動機不足」的挑戰。

每四年一次的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」（Trends in International Mathematics and Science Study，簡稱TIMSS）中，台灣學生數學和科學成績名列前茅，都排在全球前五名，但同時，台灣學生「不喜歡學數學和科學」卻也遠遠高於世界平均。

以最近一次的TIMSS 2019來說，台灣有 12％ 的四年級學生不喜歡學習科學，與國際平均比例相當，但到了八年級，台灣不喜歡科學的學生百分比大幅增加到30％，足足比國際平均高出 10％。LIS情境科學教材創辦人嚴天浩表示，從數據可觀察到從小學到國中，現行的科學教育可能影響學生對科學的喜愛和熱情。

2011至2019我國四和八年級不喜歡學習數學與科學之學生百分比變化趨勢。取自TIMSS官網

不只科學家需要，人人必備科學素養

科學教育不單為了培育科學家和科技人才，「重點是建立科學素養，」嚴天浩認為，科學精神有三大內涵：發現問題、大膽假設、謹慎驗證。從生活中發現問題，以理性思維建立假設，並在勇敢試錯的過程中，慢慢找到解方，「這些是平常生活就需要的能力，」嚴天浩強調。

未來，半導體科普教育聯盟將持續開發三套半導體科普課程，並深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大合作伙伴關係，並建立更永續的科普教育生態圈。

半導體科普教育聯盟的成員相信，當台灣的半導體科普教育持續扎根，才能讓半導體知識跨出科學園區的疆界，拉近全台灣民眾與半導體的距離，成為名副其實的晶片島。

台灣應材串聯教育單位與非營利組織，共組「半導體科普教育聯盟」，灌溉科技幼苗成長茁壯。 （由左至右：LIS情境科學教材創辦人暨執行長嚴天浩、應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick、應用材料公司台灣區總裁余定陸、國立臺灣科學教育館館長劉火欽、TFT為台灣而教永續長杜瀛）。圖取自遠見。遠見記者李加祈攝影

（本文出自2024.05.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）