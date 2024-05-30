科技領導創新意 桃園教育展活力

十二年國教課綱以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，並強調「自發、互動、共好」之基本理念。因應時代趨勢及挑戰，桃園市政府教育局秉持前述願景與理念，並呼應發展趨勢特規劃辦理國際科技營隊活動，引進矽谷、GOOGLE業師，讓高中學子在地就能接軌國際，同時持續推動雙聯學制，提升學子國際視野與外語能力，另尤重於扎根技職教育，培育專業人才，讓桃園學子多元學習、多元展能，在自己的專業領域持續邁向卓越！

國際科技教育 打造關鍵人才

桃園市教育局著眼於教育發展趨勢「接軌國際、新興科技」，引入矽谷、GOOGLE業師與美國名校師資，讓學子不用出國也能感受國際，同時也關注人工智慧、半導體、智慧製造等產業趨勢議題，結合頂尖大學資源，提供學生與國際及產業接軌的學習機會。

每年辦理的國際科技夏令營，以「生成式人工智慧」為主題，從專業角度探討人工智慧在日常生活中的應用層面和實際案例，讓學子深入了解人工智慧技術與生活應用，以及在未來可能出現的創新領域；另外辦理科學實作體驗營，結合中原大學半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心與智慧製造研究發展中心，提供主題式科學課程學習與動手實作體驗，提升學生對新興與先進科技之理解與競爭力。

扎根技職教育 培育金手搖籃

技職教育發展為桃園市非常重視的教育政策，而經統計桃園市技職學生超過普通科學生，達總學生數半數以上，顯見技術型高中為多數學生學習特質的最佳升學選擇進路。

張善政市長及教育局劉仲成局長出席技藝技能競賽績優學生頒獎典禮。圖／桃園市教育局提供

桃園市學生參加「112學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」、「第53屆全國技能競賽」、「第53屆全國技能競賽分區技能競賽」、「全國高級中等學校專業群科112年專題實作及創意競賽」成績優異，其中學生技藝競賽也獲得許多「金手獎」，更有2位學生榮獲「第2屆亞洲技能競賽」第1名，另外也頒發獎金予指導教師，總計頒發獎金超過140萬元；桃園市長張善政關心重視技職人才的培育，親自出席頒獎典禮表揚95名獲獎學生，勉勵學生深耕專業領域，成為產業關鍵人才，而桃園市每年也挹注經費，充實教學實習設備、推動產學合作等，以打造技職專業人才，培育金手搖籃。

推動雙聯學制 提升國際連結

桃園市臺美雙聯舉辦畢業典禮，高三學生感受畢業氛圍。圖／桃園市教育局提供

在全球化教育趨勢下，國際教育蔚為主流，雙聯學制也是高中與國際連結的方式，同時為增加本市學生更多元學習管道與雙語能力，桃園市自110學年度與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省簽訂高中雙聯學制課程，透過兩國學校相互承認課程學分的方式，畢業可取得雙文憑，在國內外大學升學時將更有競爭力。目前本市已有31位雙聯學制之畢業生，並有數位學生已獲世界前50名大學如加拿大多倫多大學或UBC大學等大學之錄取資格，成績斐然。

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