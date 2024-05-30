科技領導創新意 桃園教育展活力
十二年國教課綱以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，並強調「自發、互動、共好」之基本理念。因應時代趨勢及挑戰，桃園市政府教育局秉持前述願景與理念，並呼應發展趨勢特規劃辦理國際科技營隊活動，引進矽谷、GOOGLE業師，讓高中學子在地就能接軌國際，同時持續推動雙聯學制，提升學子國際視野與外語能力，另尤重於扎根技職教育，培育專業人才，讓桃園學子多元學習、多元展能，在自己的專業領域持續邁向卓越！
國際科技教育 打造關鍵人才
桃園市教育局著眼於教育發展趨勢「接軌國際、新興科技」，引入矽谷、GOOGLE業師與美國名校師資，讓學子不用出國也能感受國際，同時也關注人工智慧、半導體、智慧製造等產業趨勢議題，結合頂尖大學資源，提供學生與國際及產業接軌的學習機會。
每年辦理的國際科技夏令營，以「生成式人工智慧」為主題，從專業角度探討人工智慧在日常生活中的應用層面和實際案例，讓學子深入了解人工智慧技術與生活應用，以及在未來可能出現的創新領域；另外辦理科學實作體驗營，結合中原大學半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心與智慧製造研究發展中心，提供主題式科學課程學習與動手實作體驗，提升學生對新興與先進科技之理解與競爭力。
扎根技職教育 培育金手搖籃
技職教育發展為桃園市非常重視的教育政策，而經統計桃園市技職學生超過普通科學生，達總學生數半數以上，顯見技術型高中為多數學生學習特質的最佳升學選擇進路。
桃園市學生參加「112學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」、「第53屆全國技能競賽」、「第53屆全國技能競賽分區技能競賽」、「全國高級中等學校專業群科112年專題實作及創意競賽」成績優異，其中學生技藝競賽也獲得許多「金手獎」，更有2位學生榮獲「第2屆亞洲技能競賽」第1名，另外也頒發獎金予指導教師，總計頒發獎金超過140萬元；桃園市長張善政關心重視技職人才的培育，親自出席頒獎典禮表揚95名獲獎學生，勉勵學生深耕專業領域，成為產業關鍵人才，而桃園市每年也挹注經費，充實教學實習設備、推動產學合作等，以打造技職專業人才，培育金手搖籃。
推動雙聯學制 提升國際連結
在全球化教育趨勢下，國際教育蔚為主流，雙聯學制也是高中與國際連結的方式，同時為增加本市學生更多元學習管道與雙語能力，桃園市自110學年度與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省簽訂高中雙聯學制課程，透過兩國學校相互承認課程學分的方式，畢業可取得雙文憑，在國內外大學升學時將更有競爭力。目前本市已有31位雙聯學制之畢業生，並有數位學生已獲世界前50名大學如加拿大多倫多大學或UBC大學等大學之錄取資格，成績斐然。
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