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台灣20大專參與美洲教育者年會 擴大高教合作

中央社／ 台北30日電

高等教育國際合作基金會組團，帶領20所大專代表近日前往在美國路易斯安那州紐奧良舉辦的「美洲教育者年會」，期盼擴大台灣與美國間的高等教育合作。

高教基金會今天發布新聞稿，5月28日至31日舉辦的「美洲教育者年會」，有超過100國、近1萬人參與，是全球規模最大的國際教育盛會。今年度主題為Resilience. Renewal. Community.，著重COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後韌性、教育更新，以及全球社群連結力。

年會中的台灣館凸顯「科技島」優勢，主視覺以藍綠色調，結合半導體、人工智慧、太空衛星、循環經濟和醫療等關鍵科技，呈現台灣高教發展緊扣科技脈動的正面形象。

高教基金會董事長吳正己（台灣師範大學校長）表示，美國是台灣高教合作的重要夥伴，在2020年推動「台美高教倡議」至今，台灣已與美國24州簽署教育合作備忘錄。目前有超過3000名美國學生在台學華語，台灣在美國建立了66所華語中心，美國國務院也持續支援台灣的雙語政策，雙方合作關係堅若磐石。

在今年的年會中，29日舉辦的「台美高等教育座談會」有雙方大學代表接近60人與會，晚間的「台灣之夜交流餐會」，則有各國盟校、雙方官方代表約150人齊聚一堂，凝聚友好情誼。

另外，高教基金會延續今年初舉辦的台捷高教線上媒合會，28日開展首日下午，邀請捷克8所大學與台灣12所大學代表互動，深化雙方科技、教育合作的夥伴關係，也為未來實體高教論壇暖身。

美國 華語 高教

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