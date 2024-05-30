曾窮到休學 ！布農族女孩連中3榜國立大學 創仁愛高農校史紀錄

國立仁愛高農布農族女孩江佳恩曾因付不出學費忍痛休學，高二時轉學至該校，才在政府補助下專心向學，近期各校陸續放榜，江佳恩連中3榜錄取彰師大、暨南國際大學、台東大學，創下仁愛高農校史紀錄。

江佳恩出生台東紅葉部落，7歲時隨家人移居台中，受家鄉及長輩熱愛棒球影響，國中時進入體育班，畢業後選擇幼保科就讀，但因是私校，學費高昂，就算她半工半讀仍無法支應昂貴學雜費，只好忍痛休學。

不過，江佳恩沒有放棄求學這條路，考量家庭經濟因素，最終她選擇跨縣市轉學進入位在南投山區的仁愛高農觀光事業科，因是直接轉入該校二年級，沒有高一基礎，遭遇「隔行如隔山」的挫折感及學習困境，但她沒氣餒，努力克服。

江佳恩說，還好仁農是國立學校，學費低廉，住宿及交通費也有政府補助，在學費上，無後顧之憂，更能專心向學；且因學校在山上，沒什麼娛樂，有些老師也住校，她便在師長協助指導下，2年當3年用，補修完一年級學分，並跟上進度。

高三時，江佳恩開始思索升學方向，深知家庭經濟不富裕，僅能報考國立大學，同時考量社會步入高齡化，且她想對原鄉出分力回饋部落，經多方評估便以國立大學長照相關科技的原住民專班為目標，提高自己能夠順利升學的機率。

江佳恩確立目標後更積極學習，並在師長協助下，全力準備原住民專班備審資料與面試挑戰，近期國內各校陸續放榜，她成功錄取國立彰化師範大學、國立暨南國際大學和國立臺東大學的正取資格，也創下仁愛高農創校以來的的校史紀錄。

江佳恩說，她對自身族群認同深植於心，也珍惜族群文化傳統，到大學後會善用資源多元發展，除在長照領域，也要為族群發展努力；仁愛高農則表示，了解自身優勢，努力和堅持去勇敢追夢，江佳恩的求學歷程能激勵有心學習的弱勢學子。