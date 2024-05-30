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閱讀全壘打6/11起跑 借書累點換棒籃球門票

中央社／ 台北30日電

由公共資訊圖書館和中國信託商業銀行合辦的「2024閱讀全壘打」活動，預計6月11日起跑，全台超過200個公共圖書館參與，民眾借書累積點數，即可兌換棒球、籃球門票。

教育部今天發布新聞稿，「閱讀全壘打」活動已邁入第9年。今年桃園市首次參與，串聯台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等7個縣市。民眾透過合作縣市超過200個公共圖書館的線上閱讀存摺，或借閱實體書籍，即可累積點數。

教育部指出，這項活動除了鼓勵閱讀，同時也吸引學子參與體育賽事，將邀請人氣球星擔任代言人，傳遞閱讀與運動的重要性。

「2024閱讀全壘打」第1波活動為6月11日到7月31日，民眾借書累積10點、填寫活動問卷，即可兌換一張中信兄弟（中華職棒大聯盟）主場電子門票。

第2波活動預計在10月起，民眾完成借閱任務，可兌換中信特攻（台灣職籃T1聯盟）主場門票兌換券2張，今年共預計發放1萬6000張棒球和籃球門票。相關資訊可參考活動官方網站。

圖書館 教育部

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