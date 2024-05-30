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高教工會攜聖約翰科大簽團體協商 維護教師權益

中央社／ 台北30日電

為維護教師勞動權益，高教工會和聖約翰科技大學續簽團體協商，包括不強制資遣專任教師、校內規章變動若涉及教師權益，應與教師會代表協商等，提供專任教師更完善的勞動保障。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，高教工會去年與聖約翰科技大學簽訂團協，成為國內工會與大專達成協議朝向永續經營的典範案例；今年初舊約到期，雙方展開續約協商會議，經3次良性溝通後，於4月簽訂新約，團協在完成向主管機關勞工局備查等程序後正式生效。

根據新的團協內容，除了再次承諾變動教師重大權益應先與教師代表協商外，也明文保障於團協期間不會強制資遣任何一名專任教師，排課以專業專任為優先原則，保障全校教師授課權利。

高教工會聖約翰分部召集人蔡麗惠表示，透過此次簽訂團協，老師在教學與排課上得到更好的保障，能更安心在授課現場上發揮專業。

對於聖約翰科大簽署團體協約，讓學校朝正常辦學發展與維護校園勞資和諧，高教工會給予高度肯定，並呼籲各校能以聖約翰為典範，透過團體協約保障教職員權利、展現學校永續發展的決心，讓高教受雇者能更安心發揮所長。

教師 資遣 高教

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