教長表態 教團認同課綱推動應有「減法」思維

針對教育部長鄭英耀昨表態「一一八課綱不存在」、課綱不該為修而修，教團表示認同這種務實作法，但修正過程中應聆聽教學現場的意見；學生則盼未來課綱修正，能顧及學生在學習與考試間的平衡，不要讓考試淪為課綱實踐的枷鎖。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為，課綱推動應有「減法」思維，也建議檢討本土語師資的執行狀況，以及英語教學的定位，讓雙語教育回到學校英語科，其餘課綱執行上的問題，應聆聽教學現場的意見。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，現階段課綱實施狀況，尚無完整檢討報告，應立即做檢討、滾動式修正，不用等到一一八課綱。

王瀚陽以家長角度觀察，一○八課綱實行下來，成績不好或是不太會表達、不知道方向的學生比較吃虧，也教難被接住，導致拒學、自學、休退學的情況恐愈來愈多。

學生團體EdYouth理事長李瑞霖同意一一八課綱應深化一○八課綱的精神，除學生的學科知識外，更要重視並深化核心素養的培育，透過哲學教育、情緒教育，強化學生的自我覺察與內省能力，學習內在動機與批判思考，也期待一一八課綱能鼓勵學生藉公共參與，了解社會多元視角。

李瑞霖認為，在鼓勵學生走出教室、將空間與時間還給學生之餘，盼未來課綱修正，能顧及學生在學習與考試之間的平衡，採用紙筆測驗以外的多元評量方式，讓考試不再淪為課綱實踐的枷鎖。