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教長：118課綱不存在 不應為修而修

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部長鄭英耀。記者曾原信／攝影
教育部長鄭英耀。記者曾原信／攝影

面對人工智慧（ＡＩ）浪潮，教育部日前宣告啟動下一波課綱研修前置作業，要將數位學習與人工智慧應用納入課綱，外界因此關注一一八課綱方向。不過首度主持教育部部務會報的教育部長鄭英耀，昨天直言法令沒有明文規定課綱需十年一修，「一一八課綱事實上是不存在的」。他更認為課綱不應為修而修，而應著重深化人才培育的教育品質。

由於課綱為制定學校課程教學、教科書與升學考試的重要依據，教育部先後制訂課程標準、九八課綱與一○八課綱。課綱近廿年來，皆為十年一修，但鄭英耀昨指出，過往課綱對於未來人才核心素養、基本能力都有一定程度討論，法令並無明文強調，每十年要改一次課綱，針對外界關心接下來將修訂的一一八課綱，他直言「一一八課綱事實上是不存在的」。

鄭英耀進一步解釋，對於未來人才培育的圖像，是要培養能有效解決複雜問題、具有創意、能與人合作、有批判思考能力、能自主學習、有民主素養的人才；培養科技素養方面，則應在課程內容、教學上與時俱進，呼應產業人才需求，正是現階段要做的方向。

鄭英耀認為，課綱不該為修而修，關於人才培育的圖像，一○八課綱一路走來沒有問題，有必要的是深化人才培育的教育品質，正是身為主導國家教育政策的公部門應有的態度。

由於鄭英耀日前在立法院教育及文化委員會報告的業務報告指出，現階段及未來將啟動下一波課綱研修前置作業，以鞏固、精進和前瞻三個面向推動課綱研修工作。其中，「前瞻」部分強調因應時代變遷、新科技發展及國家重要政策，讓課綱能與時俱進，包括將數位學習與人工智慧應用納入課綱、英語教育更能與國際接軌並加強生活應用，以及技職教育更能對接新科技及產業發展等。

鄭英耀強調，這幾年教育部各主管都投入非常多的心力、資源，接下來要努力讓家長寬心、讓老師回歸專業，學生也少一點擔憂，不要辜負人民所託。

教育部 課綱 鄭英耀

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