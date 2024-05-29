台中協拍校園作品成果展《破繭》 14部短片「中山73」放映

台中協拍校園作品成果展《破繭》起跑，首度匯集大葉大學、亞洲大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學等4校14部學生劇情短片，29日起於「中山73影視藝文空間」揭幕，展開為期兩天的免費公開放映活動。

台中市新聞局副局長陳瑜特別偕同台中市影視發展基金會執行長林盈志及各校代表站台，力邀市民前來共同欣賞中部學子的精彩作品，見證歷經多年蟄伏、破繭化蝶的時刻。

陳瑜表示，台中市政府與台中市影視發展基金會，長年致力於協助國內外影視劇組在台中拍攝作業與場景諮詢，近年來更積極與中台灣影視基地合作，前進大專院校辦理業師入校、影視專業實作等課程，同時也搭配國片上映宣傳期間，邀請第一線影人前進校園舉辦講座，分享創作心得，激勵有志影視創作的學子。

陳瑜進一步指出，台中市政府與台中市影視發展基金會主動與校方合作，提供各大專校院影視相關系所師生免費的影視協拍服務，厚植大台中影視人才的底蘊。

同時在市府與基金會的共同協助下，取得市府相關單位的同意，完成臨時路權、公園及公有建物等拍攝借用，滿足師生創作所需，也讓台中多元樣貌得以躍上大螢幕，盡收在此次展眏的作品中。

林盈志表示，今日的開幕活動，邀請獲金穗獎最佳劇情片及入圍金馬獎劇情短片獎的導演陳浩維一同參與，以《回收場的夏天》作為影展開幕片。

成果展的14部作品於29、30日兩天輪播，除放映作品外，主創團隊也於映後舉辦座談，跟現場觀眾分享拍攝取景、創作的心路歷程。現場安排大型蝴蝶打卡牆，提供民眾拍照打卡，共同感受破繭羽化成蝶的成長瞬間。

首屆《破繭》放映資訊，可至「來去拍台中」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TCZS73）或「台中市影視發展基金會」官網（https://www.tfdf.org.tw）查詢。