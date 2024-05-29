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影／台南12所國小師生接力挑戰「16蹲」 點名教育局響應

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南12所國小師生接力響應挑戰「16蹲」，南市教育局今也被點名，下午由教育局長鄭新輝帶領19名各科室職員響應，完成挑戰。記者萬于甄／攝影
台南12所國小師生接力響應挑戰「16蹲」，南市教育局今也被點名，下午由教育局長鄭新輝帶領19名各科室職員響應，完成挑戰。記者萬于甄／攝影

台南市關廟區保東國小校長張茵倩發起，挑戰台灣男子團體ENERGY的單曲〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞蹈動作，截至目前已有12所國小響應，各校影片也吸引不少網友點閱，南市教育局今也被點名，教育局長鄭新輝下午全副武裝接下挑戰，帶領19名各科室職員「16蹲」，挑戰後更點名教育部，邀請教育部一起動起來，促進運動健康風潮。

鄭新輝表示，16蹲是目前國內相當流行的本土健身運動，這次由12所國小發起接力活動，教育局也被點名，因此，邀集各科室職員練習，以大家能做得到的動作完成挑戰，也希望藉此喚起各校對推廣學校健康促進計畫的重視，此外，提醒參與師生活動前務必做好充分暖身，避免膝蓋傷害。

「大家一起來動一動16蹲接力賽」影片發起來自關廟區保東國小，並點名邀請東區大同國小接棒，後續也有中西區協進國小、新市區新市國小、新化區新化國小、鹽水區坔頭港國小等，每校發布的影片雖僅短短約30秒，但各校師生都發揮創意、展現活力，吸引不少網友點閱分享，也在台南各國小之間引起話題。

保東國小校長張茵倩指出，近年來不少學生都喜歡玩短影音、跟流行，此次由台灣藝人團體帶起的舞蹈風潮，學生都覺得很有趣，期盼透過挑戰活動鼓勵學生運動，達到促進健康的效果。

影片 教育局 運動

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