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特教師留不住 台東教育處：將介聘開缺補足缺額

中央社／ 台東縣29日電

台東今年12名國中小特教師調離台東，僅2名老師調入。台東縣議員張全馨嵐認為縣府未精準評估老師缺額，衝擊特教學生權益。東縣府表示，缺額將透過縣內介聘開缺辦理。

台東縣議會目前進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員張全馨嵐這2天質詢關心特教師缺額問題。她表示，今年台東縣外介聘國中、小各6名特教教師調出，國中、小各1師調入，因此台東縣內正式教師缺額應有10名，但今年國小特教教甄僅開4個名額，國中特教教甄僅開1個名額，尚有5名正式缺額。

她說，教育處未準確計算正式教師缺額，而海端、蘭嶼偏鄉即使開缺也無人選填，最後仍衍生出代理教師缺，影響學生權益，要求教育處確實評估。

張全馨嵐說，在偏鄉服務13年的特教老師感嘆，平時負責教學之外，因特教生個別需求差異，需申請相關資源服務，如治療師、專業團隊、助理員、輔導、交通費等相關補助，每名學生皆需要許多表件的往返，而每學期末也必須撰寫規劃下學年的課程計畫，表件多且繁雜。

她說，特教生由於個別需求差異，每堂課的每名學生因年級、能力、需求不同，無法以相同課程計畫教學，每份課程計畫必須由特教老師逐字編撰，相當耗時費日，把心力都耗費在文書作業上，難有時間照顧陪伴學生，甚至有人因工作影響家庭和身心健康。

張全馨嵐表示，台東縣教師甄試往年無遞補備取機制，特偏學校無人報到，最終仍由學校自辦代理教甄，效率低落。

台東縣府教育處今天透過新聞稿回應表示，經調查，這學年度特教師計有12名經縣外介聘調離人員，其中1名為國立單位學校，非台東縣所轄管，實際影響者為11名，其中2名屬學校間互調不影響人力，新學年度將有1名離島公費生補足原蘭嶼中學出缺調離者。

教育處表示，部分缺額則透過縣內介聘開缺辦理，如經縣內介聘開缺後仍未有教師調入，出缺學校則依甄選簡章代理教師分發機制辦理，以維穩教師人力。出缺學校自行辦理代理教師甄選，會透過特教資源中心向臨近師培大學提供出缺學校人才媒合機制。

代理教師 台東 機制

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