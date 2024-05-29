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AI何時納入課綱？教長：有必要「微調」但不會為修而修

中央社／ 台北29日電

教育部長鄭英耀日前表示，不排除微調課綱，將AI納入。他今天說，隨著科技快速改變，有必要「微調」，但不會為修而修，法律沒有明文每10年就要改一次，「118課綱事實上是不存在的。」

鄭英耀本月27日在立法院教育及文化委員會提及，108課綱已規劃把科技融入各學科教學，未來會更積極將科技素養融入教學，也不排除微調，將AI（人工智慧）納入課綱。

過去教育部曾有每10年大修一次課綱的習慣，上一次發布是民國108年（108課綱），因此下一輪課綱預計是118年（118課綱），前教育部長潘文忠也曾多次在公開場合提及「118課綱」的時程規劃。然而，許多教育團體認為108課綱才上路沒多久，尤其高中學習歷程、大學考招制度都還沒穩定，不宜再大修課綱，造成社會動盪。

鄭英耀今天第一次主持教育部部務會報，致詞時開放媒體採訪。他提到，台灣經過風起雲湧的教育改革，課程標準也改了很多次，對於未來人才、核心素養、基本能力，都有一定程度的綿密討論，而隨著科技快速改變，仍有必要微調和與時俱進。

對於外界對「118課綱」的擔憂，鄭英耀說，法律沒有明文一定要每10年修改課綱一次，「所以118課綱事實上是不存在的。」大方向的人才培育政策，不因ChatGPT等AI發展而有所改變。

但鄭英耀認為，未來人才培育如何面對複雜的問題，如何讓新一代具備創意、團隊合作、溝通、自主學習、終身學習的生活態度，以及民主素養、科技素養等。在課程教學、師資增能等部分，都須與時俱進、回應產業的需求。

鄭英耀強調，他必須負責任地說：「我們不是為修課綱而修課綱。」108課綱已有將科技融入各學科，一路走來沒有問題，但仍須思考如何深化人才教育品質，這是身為公部門、主導國家教育政策推動和實際負責人，該有的態度。

108課綱 素養 鄭英耀

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