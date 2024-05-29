探索原民傳統建築 政大通識課期末帶學生蓋「竹屋」

國立政治大學本學期開設「竹屋・築屋—原住民傳統建築與文化學習」自主學習通識課，課程講授竹屋搭建過程、學習傳統工法，秉持「建造我們的聚會所」的課程初心，將於校內搭建泰雅族穀倉。

政大表示，該門課程由原資中心以及原住民學生大使、7位對搭建竹屋有興趣的學生於112學年第一學期開始籌備，秉持「建造我們的聚會所」的初心設計課程，經一學期的討論後，決定以泰雅族穀倉為模板。

政大表示，本學期已於邀請校內外的講師以「政大綜院發呆亭」與「台灣原住民居住與建築文化」進行第一階段的文化講座，並於3月底前往東華大學、銅門部落等進行移地教學與交流，最後則回到政大資訊大樓進行課程第三階段穀倉搭建實作。

本次實作課程邀請來自五峰鄉的泰雅族教師共同參與，在搭建課程開始，部落耆老Bawnay於穀倉搭建預定處進行祈福儀式，並由老師Besu和Gamil帶領學員進行為期兩周的搭建課程。祈福儀式上，Bawnay向祖靈稟報工作內容，並以米酒及肉品祭祀，期望祖靈保佑搭建過程順利圓滿。

民族系教授王雅萍解釋，來自南投瑞岩的泰雅族一路遷徙至烏來福山、德拉楠，政大校園過去也為泰雅族屈尺群傳統獵場範圍，淵源深厚。又近年來台灣也有許多原民中小學開始進行工藝復振，期盼學生更加認識傳統文化，本次課程亦為傳統工藝復振當中的一環。

政大表示，竹屋課程初衷是為透過學習與實作，落實自主學習精神，反思文化在當代的議題，並透過竹屋搭建過程學習傳統工法，傳承技藝，期望透過日後維護工程，讓學生更加熟悉工藝使用。課程規劃由文化講座、移地學習到實地搭建，也期望穀倉在校園內成為休息、聚會、學習與對話的場域。