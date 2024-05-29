鄭英耀：法令未規定課綱10年一修 118課綱不存在

教育部長鄭英耀今日首次出席教育部部務會報，會議上他要求一級主管盤點全台22縣市在教育上的需要，盼能逐年展開主動作為、協助地方發展。針對外界關注的118課綱，他則表示法令沒有明文規定課綱10年一修，因此課綱不應為修而修，而是深化人才培育的教育品質。

鄭英耀今日在部務會報上贈送所有出席的一級主管一個「瓷杯」及巧克力，透過諧音期勉「巧思克服力量，心懷慈悲常在」。致詞時，他拜託各司處在端午節前，本於業務、職掌，全面盤點全台22縣市在教育上的需要，從國民教育、高等教育、技職教育到終身學習，精準有效地投注資源，透過中央和地方的合作，提升教育品質。他坦言許多事務沒辦法一次到位，但可以逐年根據急迫性和重要性，展開主動的作為，協助地方學校的發展。

課綱的部分，鄭英耀指出，從過往的課程標準到98課綱、108課綱，對於未來人才核心素養、基本能力都有一定程度的討論。過往課綱慣例為10年一修，鄭英耀指出，法令並無明文強調每10年要改一次課綱，118課綱事實上是不存在的。

鄭英耀進一步解釋，現今對未來人才培育的圖像，是要培養能有效解決複雜問題、具有創意、能與人合作、有批判思考能力、能自主學習、有民主素養的人才，培養科技素養方面，則應在課程內容、教學上與時俱進，呼應產業人才需求，這是現階段要去做的。因此，他認為課綱不該為修而修，因為從108課綱一路走過來，未來人才培養的圖像是沒有問題的，有必要的是深化人才培育的教育品質，這是身為主導國家教育政策的公部門應有的態度。

鄭英耀強調，這幾年教育部各主管都投入非常多的心力、資源，接下來要努力讓家長寬心、讓老師回歸專業，學生也少一點擔憂，不要辜負人民所託。