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15大學攜手開設暑期先修課程 今年再增國文、人文領域

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立中央大學執行的大學先修課程，113年度新增大一國文及藝術人文領域。圖／中央大學提供
國立中央大學執行的大學先修課程，113年度新增大一國文及藝術人文領域。圖／中央大學提供

教育部指導、國立中央大學執行大學先修課程，共15所學校共同開設大學基礎必修課程，分為13個課程領域，每年提供20餘門課程。今年再新增大一國文及藝術人文領域，提供中文寫作及藝術欣賞相關課程，並提高線上課程比例，提供準大一生做選擇。

中央大學表示，大學先修課程資訊平台今年邁入第6年，也是全國唯一以大學基礎必修課程為主打的資訊整合平台，主要招生對象為繁星、個人申請錄取生及高一、高二在學生。

中大也指出，除了微積分、經濟學、程式設計等基礎必修學分外，為回應學生修課需求，113年度新增大一國文及藝術人文領域。近年參加分科測驗的學生人數佔比回升，但仍有5至6成學生在暑假前已確定錄取學校，為避免學習「空窗期」以及入學後的銜接問題，許多準大一生已主動查詢暑期先修課程資訊。

此外，根據2024年應屆畢業生問卷調查結果，曾修習大學先修課程的大學生中，有94%參與多元學習活動，如外語進修、企業實習、國科會大專生研究計畫、海外交換等都是近年熱門選項。有轉系、輔系、雙主修或提前畢業等規畫的學生，也傾向選擇大學先修課程。

中大提醒，入學前先修畢基礎必修學分，一開學就能辦理抵免，空出的時間可再規畫多樣化的學習活動。近期也發現，因大學生對日本文化的喜愛，加上日幣貶值，前往日本求學或旅遊比例提升，各校日文課相當熱門，在入學前的暑假提早完成先修，不但學習成效好，後續進階課程選課也更方便，更有助於申請赴日交換。

大學先修課程資訊113年5月30日至113年6月25日受理選課報名。平台最新課程及認抵資訊已公告於平台網站 ，有興趣的準大學新鮮人可參考。 https://cis.ncu.edu.tw/ApcourseSys/

中央大學 大學生 日本

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